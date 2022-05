La confesión del pastor Bonarrico que puso en aprietos al Gobierno por el millonario subsidio

La fundación que conduce el pastor y exsenador, Héctor Bonarrico, iba a recibir un subsidio del Estado por 9 millones de pesos durante este 2022, pero esta suma se incrementaría en 2023 por una suma no menor a la inicial, es decir, el total superaría los $18 millones. El decreto fue publicado este jueves, con la firma del vicegobernador Mario Abed y bajo la figura de "convenio de colaboración". Durante su gestión en la Legislatura, Bonarrico supo ser opositor al Gobierno, pero luego se alió al frente Cambia Mendoza.

El pastor dio explicaciones en Uno Nunca Sabe, el programa de MDZ Radio, y, un poco entre vueltas, confirmó que esperaba recibir plata del Estado, es decir, la de todos los mendocinos, debido a un acuerdo político que había realizado con el oficialismo. Pero, cabe resaltar que, tras esta entrevista, fuentes oficiales confirmaron que el gobernador Rodolfo Suarez anularía ese decreto.

"¿Le han dado a su fundación un subsidio de 9 millones de pesos? ¿Por qué y para qué usará ese dinero?", fue uno de los cuestionamientos que se le realizó al pastor.

La respuesta que dio el religioso dejó sorprendido a más de uno: "Esto fue parte del acuerdo que MásFe (el partido político que el pastor formó) hizo con el Gobierno en las elecciones pasadas. Hay un 20% de la población a la que el Gobierno nunca le dio acceso (en referencia a las que forman partes de la Iglesia)".

Tras esta confesión el pastor sumó: "Antes de planear mi nueva candidatura, decidí crear algo donde todos los pastores y sus iglesias tengan la posibilidad de acceder al Gobierno para dar proyectos, ideas, necesidades, etc. Las iglesias evangélicas trabajan con gente carenciada. En la pandemia repartimos más de 17 mil bolsas de alimentos".

-¿Entonces ese dinero es parte de un acuerdo que hicieron entre el oficialismo, Cambia Mendoza y MásFe el año pasado?

Sí.

-Estamos hablando de un acuerdo político, que se resuelve con plata del Estado.

Los políticos deberían trabajar en pro de la gente que los vota. Se supone. A mi me votó el 18, 20% que eran evangélicos y cristianos, porque no me conocía nadie más. Me movía en ese ambiente. Entonces, tanto ellos -Cambia Mendoza- como yo, creímos que era necesario tener una voz dentro del Gobierno para promover la honestidad, transparencia, moralidad, familia, etc.

-No era en el Gobierno su voz, sino en la Legislatura.

Exactamente.

-Ahora, para que se entienda, ¿por qué el Gobierno le da a usted 9 millones de pesos que son del Estado?

No, a mí no. A mi fundación. Las direcciones del Gobierno trabajan con dinero del Estado y se dedican a atender con plata del Gobierno específicamente a un grupo de personas. Como yo, presidente y fundador de MasFe, no quiero ser un empleado del Gobierno, llegamos a este acuerdo, en vez de abrir una dirección. En la dirección de género el Gobierno invierte 70 millones de pesos al año, porque hay una estructura muy grande. Entonces, para ahorrarle dinero a los mendocinos y para poder atender a ese 20% de los mendocinos patriotas, que pagamos impuestos y todo lo demás, se creó esto.

¿Para qué? -preguntó retóricamente- Para que Bonarrico no tenga una armazón muy grande de empleados y todo lo demás. Y además que Bonarrico no sea un empleado del Gobierno, sino que sea quien va a administrar -se respondió a sí mismo hablando en tercera persona-. Y cada 3 meses ellos van a revisar cada salida que sea ocupada en la ayuda de gente...enfermedades, operaciones, etc.

-A ver si entiendo la lógica: ¿usted opera como una especie de dirección que se ocupará de asuntos sociales sin formar parte del Gobierno?

Muy bien, espectacular. Perfecto, es eso.

-¿Está bien eso?

Y claro, por qué no.

-Porque usted no forma parte de una repartición pública. Le han dado dinero de fondos públicos para una fundación que usted conduce, no es la creación de una dirección o secretaría dentro del Gobierno en el que lo ponen a usted a cargo, como debería haber sido la lógica.

No. Lo que pasa es que esto es nuevo. Hay fundaciones en las que el Gobierno coopera para que atiendan a ciertas personas y no es una dirección, sino organizaciones intermedias que le ayudan al Gobierno a que cumpla su función con los ciudadanos mendocinos.

-Cómo podemos entender esto, de otra manera que no sea que muchos de los respaldos que usted le dio al oficialismo en la Legislatura el año pasado no se lo han pagado con este subsidio.

Y bueno, eso es imposible, porque si hay mentes negativas y que piensen basura es el ser humano, los animales no piensan así. A los seres humanos les encanta pensar mal y buscar la quinta pata al gato. Porque si usted lee el decreto, ese dinero no es para Héctor Hugo Bonarrico, sino para ser usado en pro de la gente y será auditado cada 3 meses, no solo desde el Gobierno provincial sino desde también desde donde se rinden las cuentas, y quien está ahí es de un partido adverso al oficialismo. Quiere decir que eso tiene que ser bien claro.

-¿Quién conduce la fundación Acción Social?

Hay 4 personas en la comisión y 1 representante en cada departamento que trabaja ad honorem.

-El que firma el decreto es el vicegobernador, ¿con quién lo negoció?, ¿con él?

No. El vicegobernador estaba justo a cargo del Ejecutivo. Lo negocié con Víctor Ibáñez, con la autorización del Gobernador y con la revisión de abogados. Desde septiembre vienen trabajando en esto, amigo. Lo que pasa es que fue casualidad que el Gobernador no estuviera y este decreto que tenía que haber sido firmado en enero, pero se firmó ahora, cuando el vicegobernador estaba a cargo del Gobierno.

-Gracias. Se me ocurre que tanto usted como los que firmaron el decreto van a tener que seguir dando explicaciones.

Siempre las damos. Todas. Los que somos decentes y transparentes hablamos todo lo que tenemos que hablar, nada que esconder.