Ahora falta que Alberto Fernández cobre los $100 millones

El delito quedó extinguido. No quedan antecedentes. Todo está bien. La fiesta de cumpleaños de Fabiola Yáñez, que en principio “no existió”, luego fue un brindis por el que Alberto Fernández pasó apenas unos minutos, después fue un encuentro organizado por Fabiola “que no debió ser”, para finalmente ser aceptado cuando la periodista Guadalupe Vázquez exhibió las fotos de la reunión, dejó de ser un problema para el presidente con la sentencia del juez Mirabelli, quien aceptó la reparación de 1.600.000 pesos ofrecida.

Asunto concluido. Pero aún resta saber qué pasará con los $100.000.000 que reclama Alberto Fernández por sentirse “dañado en su honor”. El “toma y daca” dinerario aparece como lo más importante y no debe ser desatendido. Esa es la suma que reclama Alberto a Patricia Bullrich para reparar las ofensas que ella le infligiera por sus supuestas injurias. Las expectativas de Alberto son altas y fundadas. Su honor; cómo no va a ser más importante que el de millones de argentinos que se sintieron agraviados y deshonrados por la conducta inapropiada del presidente. Y más en un país de neto corte presidencialista; donde decidirá un juez argentino. Toda una garantía.

No es descabellado que Alberto pueda estar pensando en un futuro que le sonría y le permita adquirir, en caso de un fallo favorable, una vivienda propia y no vivir más de prestado en el departamento de Enrique Albistur, ex secretario de Medios de Néstor y consorte de la diputada Victoria Tolosa Paz. El sueño de la casa propia se puede concretar. Intertanto, millones de ciudadanos, demasiados, observan alelados y ya atontados el posible final de la película.

¡Vamos Argentina! Esta parodia en nuestro país se puede concretar. Nada es imposible en el vodevil nacional.