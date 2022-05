Omar de Marchi no le cerró la puerta a una alianza con peronistas antikirchneristas

Este domingo se lo vio al diputado nacional de Juntos por el Cambio, Omar de Marchi, en un encuentro social junto al senador mendocino por el Frente de Todos, Alejandro Bermejo, y el intendentes de ese mismo espacio, Matías Stevanato. A partir de allí hubo quienes especularon con que el lujanino le estaba dando un mensaje a JxC, a partir de las internas que también hay en la oposición. De Marchi desmintió eso en No Tan Millennials, pero no le cerró la puerta a "peronistas antikirchenristas".

"El domingo fue el almuerzo de los 60 años del Rotary Club de Rodeo del Medio y yo estuve allí como invitado, como tantos otros. En un momento habló el intendente y generosamente me invitó a mi y a Alejandro Bermejo al frente y en ese minuto ocurrió la foto. Pero no tiene ninguna otra connotación que la de haber participado de un almuerzo de solidaridad", comenzó explicando De Marchi.

Luego argumentó que "siempre uno tiene que tratar de separar las diferencias políticas, que por supuesto las hay, con el respeto y el buen trato. Incluso con Adolfo Bermejo, hermano de Alejandro, coincidimos siendo intendentes (él de Maipú y yo de Luján) e hicimos muchas cosas en juntos: creamos la micro región Luján/Maipú, ahorramos muchos recursos en capacitación por acciones en común, creamos el concurso 'Malbec al Mundo' que tuvo connotación internacional. Hicimos un montón de cosas unidos en materia de gestión, pero eso no significaba que tuviéramos coincidencias políticas. Sí hay afecto personal, por supuesto".

De Marchi junto a Alejandro Bermejo.

A partir de allí negó rotundamente que ese encuentro fuera un mensaje a Juntos por el Cambio. "De ninguna manera. Para nada", manifestó primero entre risas y luego serio.

Se le consultó entonces por los vínculos dentro de su espacio político, "¿hay tirantez con la UCR?". A lo que respondió: "No, tenemos una buena relación, de mucho respeto. Somos partidos políticos distintos, tenemos pensamientos diferentes en algunos temas, pero en general coincidimos y formamos parte del mismo espacio grande".

Luego se refirió exclusivamente a la inclusión de Javier Milei dentro de Juntos por el Cambio y se mostró a favor, separando lo personal de lo institucional. "En lo personal tengo una muy buena relación con Milei, hablamos mucho porque estamos en el Congreso y él se apoya mucho en mi para preguntarme cuestiones operativas. Hay mucho respeto y es mutuo. Eso no significa que haya un acuerdo político. Pero yo no soy partidario de excluir a nadie, porque para mí el límite es el kirchnerismo, que representa lo que Argentina no tiene que ser. Creo que Argentina no resistiría 4 años más de kirchnerismo", expresó.

De todos modos, no incluyó dentro del kirchnerismo a todo el oficialismo. "Lo que pasa es que hay personas que integran circunstancialmente un Gobierno. Pichetto, por ejemplo, casi los 4 años de gestión de Macri articulaba en el mismo espacio que Cristina Kirchner, hasta que pegó el portazo y se fue como candidato a vice con Macri".

"Dentro del Gobierno nacional hay mucho peronista no k, que no se siente representado con el kirchnerismo. Yo hago una separación entre La Cámpora y kirchnerismo, con quienes en lo personal no tengo problema pero creo que están llevando el país a la ruina, con peronismo tradicional, con el cual no tenemos muchas diferencias. Entonces hay que pensar cómo se articula un espacio común", remató.

De Marchi insistió en que para él "el límite son las ideas que representa el kirchnerismo hoy a nivel nacional. Quienes no pensamos igual debemos encontrar el camino para ponernos de acuerdo. No vaya a ser que por una división en la oposición, que no piensa tan diferente, termine pasando por el medio el kirchnerismo, por aquellos que tienen el 'purómetros' de quiénes sí y quiénes no".