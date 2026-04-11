Fopea salió al cruce de Dalmiro Garay: siguen los coletazos del "exhorto" del presidente de la Suprema Corte hacia los periodistas

Desde Fopea consideran que las palabras del presidente de la Suprema Corte de Justicia tienen carácter intimidatorio. El magistrado había "exhortado" a la prensa para que no cuestionen la falta de independencia de los jueces.

El discurso que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dalmiro Garay, dio en el acto de apertura del año judicial 2026 sigue dejando tela para cortar. Durante su alocución, el magistrado exhortó" a los medios de comunicación a que para que no cuestionen la falta de independencia de los jueces y Fopea salió al cruce.

Cabe recordar que el pasado martes 7 de abril Garay "exhortó" a los medios de comunicación "a ser responsable a la hora de abordar estos temas tan complejos (en referencia a la independencia del Poder Judicial)". En esa línea, el juez instó a "la prensa libre" a "denunciar si es así aquellos actos o sentencias que violenten esta garantía, con nombre y apellido y que sea el sistema el que se encargue de poner las cosas en su lugar".

La preocupación de Fopea por el "sentido intimidatorio" de las palabras de Dalmiro Garay Ante esta situación, desde el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) emitieron un comunicado en el que se deja de manifiesto la preocupación por el tono de las palabras del presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.

Si bien Fopea reconoce que no se trata de una declaración que constituya una prohibición, el organismo resalta el hecho de que "tal exhortación provenga del titular de un poder del Estado, sentado en ese momento junto al gobernador de la provincia, Alfredo Cornejo, hace que adquiera un sentido intimidatorio". En ese sentido, el comunicado expresa que el marco en el que se dieron, las declaraciones de Garay pueden llegar a inhibir la libertad de expresión de medios y periodistas cuando se deban abordar temas referidos al Poder Judicial de la provincia.

En otro pasaje de su descargo, Fopea expone que quienes se encuentren en cargos "de máxima responsabilidad en el Estado" deben tener en consideración que lo que digan tiene un efecto "capaz de resonar en la sociedad como una admonición inhibitoria", razón por la cual desde el organismo consideran el hecho como "una declaración intimidante".