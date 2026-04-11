La Nación otorgó a Chaco un crédito de 30 millones de dólares

El Gobierno nacional autorizó la firma de un préstamo de hasta 30 millones de dólares para la provincia de Chaco , destinado a ejecutar un programa de obras prioritarias en rutas, salud y primera infancia. El financiamiento será otorgado por el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA) en el marco del "Programa de Fortalecimiento de la Infraestructura Prioritaria de la Provincia del Chaco".

El financiamiento será otorgado por el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA) en el marco del "Programa de Fortalecimiento de la Infraestructura Prioritaria de la Provincia del Chaco".

Según se detalla en el decreto publicado en el Boletín Oficial, el foco estará puesto tanto en mejorar rutas como en reforzar servicios vinculados a salud y niñez.

De su parte el Banco Central evaluó el impacto de la operación y concluyó que será "limitado" en términos macroeconómicos, al considerar que no alterará de manera significativa la balanza de pagos. En la misma línea, la Oficina Nacional de Crédito Público indicó que el costo del financiamiento resulta más conveniente que otras alternativas disponibles en el mercado.

Según especifica la web Data Chaco el acuerdo incluye un esquema de garantías: la Nación respaldará el préstamo ante FONPLATA y, a su vez, la provincia deberá responder por los compromisos asumidos mediante una contragarantía. En caso de incumplimiento, se prevé la posibilidad de debitar automáticamente los fondos correspondientes a la coparticipación federal.