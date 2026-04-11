El posteo de Dante Gebel que expuso su armado político: "Planes a futuro"

El pastor Dante Gebel publicó un sugestivo posteo en X y volvió a encender especulaciones con la frase "Planes a futuro". Avanza el proyecto rumbo a 2027.

El pastor Dante Gegel publicó un sugestivo posteo en X y volvió a encender especulaciones sobre sus aspiraciones electorales con la frase "Planes a futuro".

El nombre de Dante Gebel vuelve a meterse en la conversación política tras un posteo compartido este sábado en la red social X que alimentó las versiones sobre su posible desembarco electoral. Bajo un tono reflexivo y abierto a lo que viene, el mensaje fue interpretado como una señal de que el pastor comienza a posicionarse de cara al futuro.

En la foto compartida en su mensaje se lo ve junto a Juan Pablo Rey (secretario general de la Asociación Argentina de Aeronavegantes) Eugenio Casielles (Diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y Jose Minaberrigaray (Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines). "Reunión con amigos en Europa, haciendo planes a futuro", es el mensaje que acompaña a la imagen en X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DanteGebelOk/status/2042966227874631989?s=20&partner=&hide_thread=false Reunión con amigos en Europa, haciendo planes a futuro. @JuanPabloBrey @EugeCasielles @JoseMinaberrig1 pic.twitter.com/i9p5YnuMAH — Dante Gebel (@DanteGebelOk) April 11, 2026 Mientras públicamente evita confirmar una candidatura, en su entorno aseguran que el proyecto político sigue en construcción. La estructura de “Consolidación Argentina” avanza en el armado territorial con mesas en distintas regiones del país y busca consolidar presencia en los 24 distritos.

El regreso de Gebel a la Argentina está previsto para este mes de abril, con conferencias y apariciones mediáticas, es leído como un primer paso concreto en ese camino. La estrategia apunta a instalar su figura más allá del ámbito religioso, ampliando su llegada a sectores que hoy no lo tienen en el radar.

Dante Gebel y su posible candidatura Su condición de outsider es uno de los principales activos que destacan quienes impulsan su candidatura. Sin experiencia en gestión pública ni participación partidaria tradicional, buscan capitalizar el mismo clima de época que en su momento favoreció a figuras por fuera de la política.