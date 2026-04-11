El posteo de Dante Gebel que expuso su armado político: "Planes a futuro"
El pastor Dante Gebel publicó un sugestivo posteo en X y volvió a encender especulaciones con la frase "Planes a futuro". Avanza el proyecto rumbo a 2027.
El nombre de Dante Gebel vuelve a meterse en la conversación política tras un posteo compartido este sábado en la red social X que alimentó las versiones sobre su posible desembarco electoral. Bajo un tono reflexivo y abierto a lo que viene, el mensaje fue interpretado como una señal de que el pastor comienza a posicionarse de cara al futuro.
En la foto compartida en su mensaje se lo ve junto a Juan Pablo Rey (secretario general de la Asociación Argentina de Aeronavegantes) Eugenio Casielles (Diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y Jose Minaberrigaray (Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines). "Reunión con amigos en Europa, haciendo planes a futuro", es el mensaje que acompaña a la imagen en X.
Mientras públicamente evita confirmar una candidatura, en su entorno aseguran que el proyecto político sigue en construcción. La estructura de “Consolidación Argentina” avanza en el armado territorial con mesas en distintas regiones del país y busca consolidar presencia en los 24 distritos.
El regreso de Gebel a la Argentina está previsto para este mes de abril, con conferencias y apariciones mediáticas, es leído como un primer paso concreto en ese camino. La estrategia apunta a instalar su figura más allá del ámbito religioso, ampliando su llegada a sectores que hoy no lo tienen en el radar.
Dante Gebel y su posible candidatura
Su condición de outsider es uno de los principales activos que destacan quienes impulsan su candidatura. Sin experiencia en gestión pública ni participación partidaria tradicional, buscan capitalizar el mismo clima de época que en su momento favoreció a figuras por fuera de la política.
El armado también suma apoyos diversos, con presencia de sindicalistas, empresarios y dirigentes provenientes de distintos espacios, además de contactos con gobernadores que podrían darle volumen federal a la propuesta. La foto compartida este sábado da cuenta de que va por ese camino.
Por ahora, Gebel mantiene el silencio sobre una candidatura, pero sus movimientos y mensajes empiezan a delinear un escenario donde la política aparece cada vez más cerca en sus planes a futuro.