El radical que levanta el perfil y acusa al Gobierno de Rodolfo Suarez

El dirigente radical Ernesto Sanz ha comenzado a dar señales públicas, fuera del estilo reservado que ha acostumbrado en los últimos años. Aunque todo indica que ha levantado su perfil para evitar una ruptura nacional dentro de Juntos por el Cambio del que es cofundador, su actitud salpica al gobierno de Rodolfo Suarez. El lunes, en una entrevista radial, pidió que los fondos que no se van a usar para Portezuelo del Viento, queden para el Sur como proponen las cámaras de productores y el municipio gobernado por el peronista Emir Félix y en esa línea le pegó a otro sanrafaelino radical: al superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli, a quien acusó de beneficiar a los "emprendimientos inmobiliarios del Pedemonte mendocino".

"Si no hace Portezuelo será una gran frustración para el Sur de Mendoza. Lo pongo en potencial porque la decisión final la tiene el presidente de la Nación. Se ha abierto un debate muy interesante que es qué hacer con los fondos de Portezuelo si la obra no se hace, porque es una cantidad de dinero muy importante", dijo en diálogo con LV4 radio Nacional de San Rafael.

En ese sentido, aseguró: "Estoy totalmente de acuerdo y acompaño la decisión que han tomado las cámaras empresarias, los legisladores, el Concejo Deliberante de que si Portezuelo no se hace, los fondos deben tener aplicación directa y necesaria al Sur de la Provincia". En esa línea compartió los argumentos de la multisectorial sanrafaelina que apuntan a que como Portezuelo se hizo en reparación de los perjuicios que sufrió la provincia por la promoción industrial aplicada en los años 90, los primeros en accionar legalmente fueron las cámaras empresariales de San Rafael, por lo tanto tienen más derechos sobre esos dineros públicos.

Pero su declaración más picante apuntó al superintendente de Irrigación, quien fue reelecto en abril por cinco años más y es sanrafaelino cómo él, pero ahora está más cerca del senador nacional Alfredo Cornejo, con quien Sanz no tiene un buen vínculo. "Ojo que si no hacemos algo, esa plata se la pueden gastar en la Mendoza del Norte. Irrigación presentó un proyecto de inversión de obras millonarias y me temo que si no nos metemos en esa discusión muchos emprendimientos hídricos se quedan también en el Norte y no precisamente para ampliar las fronteras agrícolas sino para dotar emprendimientos inmobiliarios del Pedemonte mendocino".

En ese sentido vaticinó que habrá un debate provincial y que el Sur debe "plantarse bien firme". Además, opinó sobre el destino específico de la plata de la obra: "No duda un minuto que hay que hacer la obra el Baqueano que nació en la década del 70 y sería formidable".

En el Sur creen que la presencia pública de Sanz se debe al peligro de ruptura dentro de Juntos por el Cambio, una estructura que él ideó junto al ex presidente Mauricio Macri pese a la resistencia de muchos radicales. Por esa razón habla de Portezuelo, un tema que tiene que ver con lo nacional aunque apunta contra hombres de su propio partido a nivel local.

Ese motivo se puede ver también en una nota de opinión que escribió para el diario la Nación ayer, en la que se refiere al rumbo que él entiende debe tomar Juntos por el Cambio: "Una coalición que nació solo electoral y que luego agregó el plus de coalición parlamentaria, merece ser una coalición política y de gobierno con mayúsculas. Que sea capaz de derrotar de una vez a décadas de estancamiento y mediocridad", asegura entre otros conceptos.

Ser parte de la anhelada unidad lo empodera a Sanz, aunque no busca ninguna candidatura: ya fue intendente y legislador nacional. Se siente cómo siendo parte de la mesa de poder de la principal coalición opositora pero sin aspirar a cargos.

Otro gesto que clarifica que busca presencia es que después de muchos años, participó de la tradicional Fiesta de la Ganadería que se hizo a principios de mayo en Alvear y dio un discurso público.

No está claro si sus aspiraciones de retomar protagonismo incluyen a Mendoza pese a sus declaraciones contra Marinelli y acompañar al Sur es su reclamo por los dineros de Portezuelo. De hecho no fue el principal armador de las listas de San Rafael en las elecciones del año pasado y hay que esperar qué rol ocupará en las del año que viene, donde Cambia Mendoza se ha propuesto "ganar la intendencia de San Rafael", algo que no ocurre desde hace 20 años.