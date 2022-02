La maniobra que prepara Félix para retener San Rafael, el "bastión deseado" por Cambia Mendoza

En una elección que podría ser anticipada y por lo tanto desdoblada de la provincial, la pelea por San Rafael obsesiona a los partidos mayoritarios. Con la presencia de figuras nacionales del radicalismo, Cambia Mendoza inaugurará un espacio en el departamento sureño el próximo jueves 3 de marzo, mientras que el peronismo ya piensa en la sucesión del intendente Emir Félix, que es casi un hecho será Omar, su hermano y ex jefe comunal.

Las elecciones legislativas del año pasado, en la que el Frente Cambia Mendoza se impuso por 42 puntos a 37 ante el Frente de Todos, hicieron ilusionar a la UCR con volver a gobernar la comuna, que le es reacia desde el año 2003, fecha en las que se han sucedido en el poder los hermanos Omar y Emir Félix, de extracción justicialista. Por eso la semana próxima, el radicalismo se mostrará unidos en dos niveles: el nacional -que tienen mayor impacto en el Sur que la situación provincial- y el departamental, donde buscan ahuyentar las históricas peleas internas y dar una imagen de unidad que les permita llegar sin fisuras a los comicios del año próximo.

Estos movimientos que parecen apresurados cuentan con un detalle no menor aunque aún no oficial. Tanto desde el radicalismo como del peronismo aseguran que el departamento de San Rafael anticipará las elecciones, haciendo uso de las facultades que tiene el intendente desde el año 2017 de convocar a comicios. Félix está impedido de intentar la reelección porque ya rige la ley que admite sólo dos reelecciones para la intendencia. Por eso, buscaría hacer campaña junto a su propio hermano, Omar, quien –de acuerdo aseguran en el peronismo- sería el único garante del triunfo. En el partido hablan de una terna de precandidatos que incluye a Cristina Da Dalt (hoy gerenta de Anses en San Rafael) y al legislador provincial y actual conductor del PJ sanrafaelino, Mauricio Sat, pero el elegido sería el ex jefe comunal. La boleta única papel que será aprobada por la Legislatura en las próximas semanas en reemplazo de la lista sábana, sería el detonante para que en el Sur las elecciones sean antes en el calendario, ya que con el nuevo mecanismo no sería útil que el actual intendente vaya en la boleta y traccione. La boleta única es una herramienta electoral por la que la ciudadanía elige personas para las categorías y no servirá a los partidos optar por una figura conocida y con alta imagen y que por ella se vote al resto de la lista.

Candidatos

En el radicalismo blanquean sus intenciones. “Tenemos un objetivo claro: que el radicalismo recupere San Rafael”, aseguró ante MDZ Francisco Mondote, quien el jueves de la semana próxima asumirá como presidente de la UCR. Dos días antes de la Fiesta Nacional de la Vendimia, arribarán al sur dirigentes nacionales de Juntos por el Cambio (que es el frente nacional que el radicalismo comparte con el PRO y otras fuerzas) como el diputado nacional por la provincia de Buenos Aires Facundo Manes; la senadora nacional por Santa Fe, Carolina Losada; el presidente de la UCR bonaerense Maximiliano Abad y el presidente de la UCR nacional, Gerardo Morales, quien no se quiso perderse la cumbre y hará una visita fugaz. De Mendoza estarán legisladores nacionales y provinciales. Compartirán el encuentro el senador nacional Alfredo Cornejo y el dirigente sanrafaelino y ex intendente Ernesto Sanz – a quien responde Mondote- quienes están dispuestos a olvidar las diferencias en ese territorio y trabajar en conjunto para poder ganar los comicios sureños-. También fueron invitados todos los intendentes radicales. Es casi un hecho que el gobernador Rodolfo Suarez no viaje al Sur porque tiene tres actividades vendimiales ese día y que se encuentre con Manes, Losada y Abad en el viernes en la Vía Blanca. “Hemos dejado atrás las diferencias y vamos a trabajar en unidad”, explicó Mondote.

El dirigente amplió la convocatoria, en sintonía con los tiempos que se vienen para el departamento: dirigentes de Libres del Sur y del PRO fueron llamados porque por primera vez, Cambia Mendoza tendrá su mesa departamental. Hasta el momento CM en San Rafael era principalmente radical, y ahora se amplía a los socios que tiene el partido a nivel provincial y en otras comunas. Pero, con una excepción: el diputado nacional por el PRO, Omar De Marchi, no fue convocado, en medio de la interna que ya anticipa dentro del Frente y que se hará notar con más fuerza desde el 1 de mayo cuando 9 integrantes de las bancadas legislativas le reportarán. El lujanino quiere dar pelea interna para ser el candidato a gobernador.

En CM ya hay nombres que suenan para la candidatura a la intendencia: el senador provincial electo Abel Freidemberg (quien encabezó la lista por el cuarto distrito y reporta a Cornejo), la diputada nacional Jimena Latorre (también cornejista); Mondote y Federico Zamarbide (ex diputado nacional y vicepresidente del Emetur, cercano a la ex vicegobernadora Laura Montero).En el peronismo sanrafaelino repudiaron esta movida radical. El senador provincial, Samuel Barcudi – quien en poco más de dos meses terminará su mandato y se convertirá en concejal- dijo a MDZ: “Es vergonzoso que mientras hay necesidades en el Sur provincial como la situación vial, de la OSEP, de la ciruela, entre otras, desde Cambia Mendoza estén preocupados por las elecciones”. En esa línea, agregó: “Vamos a seguir trabajando con la impronta de Emir que es abocarse a la gestión; no son momento de elecciones, hay urgencias como las de las tantas escuelas que están destruidas”, remató. La pelea recién empieza y en el sector del PJ que encabeza la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti se disponen a acompañar a Félix en el esquema que decida, a excepción de que haya dos listas peronistas a nivel provincial.