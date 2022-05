Berni dio por terminado a Alberto Fernández pero también culpó a Cristina Kirchner

Sergio Berni volvió a verbalizar la máxima preocupación que tienen Cristina Fernández de Kirchner, su hijo Máximo y también los más emblemáticos referentes del nunca nacido albertismo, al sostener que “el daño que hizo Alberto Fernández es irreversible”, aunque aceptó que el Frente de Todos es una "licuadora" armada por la vicepresidenta.

Lo dijo durante una extensa charla a la AM 750 en la que además fustigó, sin nombrarlo, al hijo de los dos presidentes, con quien discutió fortísimamente y hasta casi llegan a lastimarse la noche de la derrota electoral de noviembre pasado al sostener que “el Partido Justicialista es una cáscara vacía” y que “muchos dicen ahora lo que yo decía desde el primer día, cuando me calificaban de loco”.

“Yo soy peronista y la verdad si usted me pregunta dónde está el peronismo, tampoco lo sé. El peronismo que está en el FdT es el sello peronista, yo hablo con muchos compañeros peronistas que llevan esa doctrina marcada a fuego y no se sienten contenidos en ninguno de los peronismos que hoy llevan el sello. Está todo tan atomizado que hoy el peronismo es solo un sello”. dijo Berni. Seguramente sin querer, terminó coincidiendo con Fernando “El Chino” Navarro, quien esta semana dijo que el peronismo no está dentro de las estructuras del partido y que la mayor parte está fuera del PJ.

Lamentablemente para Fernández, no sólo es Berni el que dice que no es peronista. “Es un socialdemócrata, él mismo lo reconoció”, dijo el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, quien por su parte sobrevivió a varios reclamos de renuncia que le formularan a Axel Kicillof desde el presidente hasta su actual enemigo Máximo Kirchner, entre otros.

En el círculo más íntimo del nonato albertismo también ya dieron por perdida la batalla por la “emancipación” de Cristina Fernández de Kirchner. “Llegó hasta el límite de no hablarle y hacer que no la escucha, pero después, nada más”, reconoció uno de los que más gestos reclama dentro del Gabinete nacional.

En sus declaraciones radiales, el funcionario provincial tampoco esquivó su percepción sobre Cristina Kirchner. Si bien rescató que “nunca especula y tiene un proyecto claro, fue ella quien nos metió en esta licuadora”. Parecido, un dirigente que está a sus antípodas políticas, consideró que el Frente de Todos es, hoy, un “lavarropas donde todos nos pegamos, damos vuelta y no podemos salir”.

Como todo tiene que ver con todo, Berni también vincula la aparición de figuras como Javier Milei, José Luis Espert u otros como una cuestión natural. “Espacio dejado, espacio ocupado. Milei ocupa un espacio que la política tradicional viene abandonando todos los días".

"El fenómeno obedece a las otras leyes de la física, como la de acción-reacción y por eso pega tanto en los jóvenes. Esa franja etaria que durante un año y medio estuvo encerrada y a la que le dijeron ‘no podés salir, no podés ver a tu novia’. La acción contraria a eso es la libertad. Es un efecto que vino a potenciarse en medio de la pandemia en el grupo que más la sufrió, que fueron los jóvenes en cuanto a las restricciones que se impusieron”, sostuvo Berni.