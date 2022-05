Alberto Fernández ahora coquetea con el Partido Comunista de China

Alberto Fernández le habló a Cristina Fernández de Kirchner. En medio del operativo lanzado por la Casa Rosada para pactar una tregua con el kirchnerismo, el presidente volvió a mover el péndulo de su política exterior para, esta vez, acercarse al Partido Comunista de China en su carácter de jefe del Partido Justicialista.

“Los BRICS son una excelente alternativa de cooperación frente a un orden mundial que viene funcionando para el beneficio de unos pocos”, manifestó Alberto Fernández en una carta leída esta mañana por el embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, y que fue enviada en su carácter de titular del Partido Justicialista al foro de partidos políticos de los BRICS. Se trata del foro que nuclea a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, un colectivo de economías emergentes, que desafían la hegemonía económica mundial de los Estados Unidos.

La apertura del evento estuvo a cargo del presidente de China, Xi Jinping, en su carácter de líder del Partido Comunista . En ese ámbito, el Presidente destacó: “El Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, del que mi país podría participar, es, para mí, la institucionalización de un nuevo orden mundial centrado en el desarrollo, lejos de la especulación financiera que tanto daño ha causado a nuestros países”. El discurso de Alberto Fernández llegó luego de los elogios públicos que realizó Cristina Fernández de Kirchner al capitalismo de China hace dos semanas durante un acto en una universidad de Chaco.

El péndulo de la política exterior de Alberto Fernández no se detiene. Antes de la guerra en Ucrania, el jefe de Estado había visitado a Vladimir Putin y ofreció a la Argentina como la puerta de entrada de Rusia en América Latina. Luego condenó la invasión mientras Cristina Fernández de Kirchner recibía al embajador estadounidense en el país, Marc Stanley y a la jefa del comando sur, Laura Richardson.

El acercamiento a China tiene como protagonista territorial a Sabino Vaca Narvaja. El embajador destacó el de China hacia la Celac y a la Argentina en el marco de la reciente firma de la adhesión la Iniciativa de La Franja y La Ruta y del 50 aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Después intervinieron el resto de los países miembro de los Brics (Rusia, India y Brasil) y partidos políticos de todo el mundo, en tanto que por Argentina también participó José Luis Gioja, del PJ.

En ese sentido, Alberto Fernández aseguró: “Los BRICS son sin dudas un grupo de países determinantes para el desarrollo económico mundial. Está claro que la estabilidad macroeconómica mundial y el crecimiento económico pasa y pasará cada vez más por este grupo de países. El Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, del que mi país podría participar, es, para mí, la institucionalización de un nuevo orden mundial centrado en el desarrollo, lejos de la especulación financiera que tanto daño ha causado a nuestros países”.

“Los países emergentes y en vías de desarrollo tenemos desafíos comunes y no encontraremos soluciones avanzando en soledad. Como repite el Papa Francisco, nadie se salva solo”, dijo el presidente del PJ. Los BRICS son un grupo de países en vías desarrollo integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que representan alrededor del 42% de la población mundial, son el 23% del PIB global, tienen el 30% del territorio del planeta y manejan el 18% del comercio internacional total.

Al asumir su misión diplomática en China, Vaca Narvaja conformó un grupo de trabajo para coordinar la estrategia para el ingreso de Argentina a los BRICS. Se trata de una tarea coordinada por los embajadores Eduardo Zuain (Rusia), Daniel Scioli (Brasil), Hugo Gobi (India), Claudio Pérez Paladino (Sudáfrica) y Sabino Vaca Narvaja (China) con el Poder Ejecutivo.

Como antecedente, en 2021 China había invitado a la Argentina, a través de Vaca Narvaja, a participar en la apertura del Foro “BRICS Partnership for the New Industrial Revolution”, que se realizó en el marco de la “China International Fair for Investment & Trade” (CIFIT), la feria de inversiones más grande de toda China, en la cual participan más de 1000 empresas, 200 de ellas extranjeras.

En ese sentido, el mensaje del presidente del Partido Justicialista leído por Vaca Narvaja comenzó destacando que “esta convocatoria es una distinción de un enorme valor, en especial, porque compartimos plenamente los objetivos que impulsan esta reunión”. Y concluyó: “Avancemos en la construcción de un mundo más justo, más seguro, menos desigual y más cooperativo”.