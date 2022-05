La lapidaria nota contra Alberto Fernández de la agencia rusa Sputnik

La gira de Alberto Fernández por España, Alemania y Francia, y sus declaraciones sobre la guerra en Ucrania, cayeron como un balde de agua fría en Rusia, por lo que la agencia de noticias Sputnik publicó en su versión en español una extensa nota en la que trata al presidente argentino de "traidor", y también lo acusó de no respetar los compromisos de venta de gas y de tener "memoria selectiva" por no acordarse de la ayuda que recibió la Argentina con la entrega de las vacunas Sputnik V.

Titulado como 'La hipocresía y la traición del presidente argentino Alberto Fernández a Putin no tiene límites', el artículo cuenta con la firma de Javier Benítez, y resume básicamente el enojo que existe en Rusia por el cambio de rumbo que tomó Alberto Fernández en las últimas semanas: "El nivel de traición del presidente argentino hacia su par ruso (Vladimir Putin) está fuera de duda".

Según la nota, la "traición" llegó a su punto máximo con la reunión entre Fernández y el canciller de Alemania, Olaf Scholz, en la gira del mandatario argentino. "El presidente de un país con un 37,3% de población que vive por debajo de la línea de pobreza, y donde muchos millones no acceden a alimentos, se propone venderle alimentos a Alemania", manifestó en forma contundente.

Rusia le recrimina a la Argentina no ser agradecida por la entrega de las vacunas Sputnik en plena pandemia.

"Por otro lado, Fernández le ofrece gas proveniente de Vaca Muerta, a la que definió como ‘la segunda reserva de gas no convencional’ más importante del mundo. Es decir, va a ofrecer gas de esquisto a un país como Alemania, que supuestamente ha firmado ciertos compromisos con el medio ambiente y la Agenda 2030. Como dice la frase, la necesidad tiene cara de hereje", añadió sobre la posible venta de gas proveniente de Vaca Muerta como sustituto de hidrocarburos rusos.

En tanto, el autor del artículo cuestionó las condenas de Fernández a la invasión rusa a Ucrania: "La misión de desmilitarización y desnazificación de Rusia en su país vecino, la que ha calificado como ‘inmoral’, ‘agresión a Ucrania’. De este modo, avala el genocidio de Kiev en el Donbás, y a los batallones nazis que lo ejecutaron durante los últimos ocho años".

Asimismo, la agencia rusa acusó al presidente argentino de tener "memoria selectiva", al no acordarse de la ayuda que el país recibió por parte de Rusia, y le reclamó: "¿Por unas monedas, lo que sea?", en referencia a los negocios que Argentina espera concretar con diferentes países europeos.

A modo de cierre, Benítez le cedió la palabra al doctor en Ciencia Política Bruno Lima Rocha Beaklini, para quien la conducta de Fernández es errática e inexplicable: "No entiendo esas cosas. Uno piensa, la Argentina estaba en la ruina, no tenía vacunas y estaba ‘colgada’ por el FMI cuando Rusia le ayudó. La cancillería de Bolsonaro, que es un desastre, se portó un poco mejor porque hizo todo lo posible para no condenar a Rusia".

"No tiene ningún sentido esa actitud. Capaz que sea por una oferta de renegociación con el FMI a partir de la Unión Europea, capaz que sea por una propuesta de compra de granos y productos primarios de la Argentina", concluyó.