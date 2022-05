Habló Cristina Kirchner: dijo que no hay pelea por el poder y cuestionó el modelo económico de Alberto Fernández

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner brindó, desde la ciudad de Resistencia, una ponencia sobre Estado, poder y sociedad y tras recibir el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional del Chaco Austral (Uncaus).

En el Salón de Convenciones Gala de la capital chaqueña, Cristina Kirchner ofreció una ponencia doctoral titulada ‘Estado, Poder y Sociedad: la insatisfacción democrática’, según lo determinado por la reglamentación vigente de la Universidad, luego de recibir los símbolos de su distinción: el título académico, una estola y una medalla.

En su discurso, vació de poder al presidente Alberto Fernández y terminó de bajarle el pulgar a la gestión de la economía, algo que sus "soldados" ya se habían encargado de limar.

Por si hiciera falta, Cristina Fernández de Kirchner dijo que no había disputas de poder porque, según su visión, Alberto Fernández no tenía o no lo tiene. Y su ejemplo fue directo: si fuera por disputa de poder hubiera elegido a Sergio Massa o Héctor Daer y no a un dirigente sin ninguna estructura, ni partido, ni liderazgo como Alberto.

Al mismo tiempo, explicó que “el principal problema que tiene Argentina es la economía bimonetaria” que demanda dólares que necesita el país, y consideró que esta cuestión debe resolverse “con un gran acuerdo político”. Destacó que existe un "salto en las exportaciones" del país, tanto "por cantidad", como "por los precios". Y completó sobre el tema cargando contra el ministro de Economía, Martín Guzmán: "Casi 30 mil millones de dólares de superávit comercial y, sin embargo, tenemos problemas. ¿Qué pasa con la administración monetaria y cambiaria?".

En dicho evento, la vicepresidenta, tras agradecer por la distinción, destacó la creación de las universidades en el país bajo los "tres mandatos", en referencia a sus presidencias y a la de Néstor Kirchner. "No es una hazaña personal, sino que me sentí siempre parte de un proyecto".

Asimismo, expresó: "No descreo de los méritos, como no voy a creer en ellos si mi viejo era colectivero y yo llegué a presidenta. Otra cosa es la meritocracia, una distorsión".

"Cuando estás callada, interpretan tus silencios y cuando hablas, te cambian las cosas y te manipulan", fue uno de los primeros conceptos de CFK, antes de hablar de los sistemas capitalistas y comunistas.

La vicepresidenta consideró hoy que el capitalismo se convirtió “en un sistema de producción de bienes y servicios que sea independizado de las ideologías” y destacó al sistema de producción que implementa China como uno de los modelos “más exitosos”, al ofrecer una ponencia sobre Estado, poder y sociedad. Y se atajó: "Mañana van a titular que yo destaco el comunismo chino". "El capitalismo va donde gana plata y le conviene" y advirtió que "no es cuestión de ideologías" ni de posturas "internacionales".

E ironizó: "Hay un latiguillo que dice que las inversiones van donde hay seguridad jurídica. Hola, ¿Qué tal? Las mayores inversiones en las últimas décadas de las empresas globalizadas de todo el mundo se dan en China".

Por otro lado, Cristina denunció que “cuando un gobernante quiere hacer cumplir una ley aparece una cautelar del Poder Judicial para impedirlo”. Y resaltó que todavía no se puede cumplir el decreto que establece que internet debe ser un servicio público esencial porque "duerme en la Corte".

Asimismo, explicó que "la plata no alcanza, la gente no llega a fin de mes y se produce un fenómeno de los trabajadores en relación de dependencia pobres, esto nunca habia pasado. La pobreza siempre la ubicábamos por afuera del trabajo formal. Ahora no. ¿Y por qué es esto? Por dos politicas: la concentración de los ingresos y una política de salarios bajos".

"Si uno tiene un modelo de exportación y producción con bajos salarios, deberíamos tener dólares en el Banco Central", agregó. Y dijo: "Si soy de exportación y producción y además tengo bajos salarios y me faltan dólares, hay que revisar algunas cosas porque alguien o algunos estan fallando".

Por otro lado, cargó contra la Justicia al considerar que “nunca se vio algo igual” a una Corte que declara “inconstitucional” una ley después de 16 años de vigencia, en relación al fallo que derogó la conformación del Consejo de la Magistratura, y afirmó que “al poder le conviene” un máximo tribunal con pocos integrantes para “apretarlos con las tapas de los diarios".

Además, destacó el proyecto presentado hoy por un grupo de senadores del Frente de Todos, sobre el pago de deudas previsionales, "para que la situación tan angustiante de millones de argentinos que, sujetos a los avatares económicos, no han podido acreditar sus aportes y contribuciones".

"Si esto no se aprobara a partir de julio, de las mujeres que tienen más de 60 años sólo una podria jubilarse y de los hombre sólo 3 de cada 10 podrían jubilarse", agregó.

Por otro lado, hizo referencia a la Boleta Única Papel y expresó: "Más que discurtir la Boleta Única se deberían discutir otras cosas". Y sumó críticas a este proyecto de Juntos por el Cambio.

La interna en el Gobierno nacional

Asimismo, sobre la interna en el Frente de Todos, destacó: "Desde el poder y los medios de comunicación se plantea que hay una pelea en el Poder Ejecutivo Nacional. Busque la palabra 'pelea', porque cada palabra tiene un significado y un simbolismo. Y 'pelea' es gente que se agrede físicamente, o practica un deporte bajo reglas determinadas, pero a los golpes, como el boxeo. Entonces qué es pelea. Que se están pegando, no hay posibilidades de que haya algo bueno en una pelea. Yo no le pegué a nadie, a mi tampoco me pegó nadie. Así que lo que pasa en el Poder Ejecutivo, pelea no es".

"¿Qué otra cosa podemos estar haciendo? 'Discutir'. Y voy también y busco discutir etimológicamente. Y tampoco se acerca a esto. Es una forma de interlocutar con alguien pero no define qué. Y voy a 'debate'. Mirá lo que dice debate. Pelea es nombre femenino. ¿Debate qué es? Masculino. No creo en las casualidades y menos con cierta prensa. ¿Qué dice debate? Discusión en la que dos o más personas opinan de uno o varios temas y en el que cada uno expone sus ideas y defiende sus intereses y opiniones. Bingo, debate de ideas. Pero pelea no hay y si hay debate de ideas", sentenció.

Y completó: "De ideas como las que cumplí cuando goberné y ahora también. Yo me acuerdo que el 18 de diciembre en La Plata, ante de la entrega de viviendas del gobernador Axel Kicillof, -ahí estaba el presidente (Alberto Fernández), el presidente de la Cámara de Diputados (Sergio Massa), el entonces presidente del bloque de Frente de Todos (Máximo Kirchner). Hablaron todos y, antes que yo, hizo uso de la palabra del opresidente de la Cámara de Diputados que anunció que en 2021 ibamos a tener un gran crecimiento. El pronosticó y acertó un gran crecimiento".

"Luego me tocó hablar a mi y dije: 'Ojo, si hay un gran crecimiento que no lo aprovechen cuatro vivos. Tenemos que alinear precios de alimentos, servicios, tarifas, salarios, jubilaciones porque sino se lo van a quedar cuatro vivos'".

Asimismo, destacó: "Los funcionarios que tenían miedo de dar el debate con el poder, que se busquen otro laburo. Lo dije en 2020, no ahora, cuando las cosas aún no habían sucedido. Ocho años estuve sentada en Casa Rosada atajando penales. Cuando hablo no es sólo un ejercicio académico".

"El poder es eso que cuando uno toma una decisión, es acatada por un conjunto", resaltó, además.

"El dia del censo se cumplen tres años de aquel video en el cual le comunique a compañeros y compañeras la decisión que había adoptado", respecto a la elección de Alberto como presidente. "Haber elegido a Alberto Fernández para encabezar la fórmula del Frente de Todos en las elecciones del 2019 fue “un acto inteligente y generoso” y aseguró que “nunca” tomó “una decisión desde las hormonas, si desde las neuronas".

Por otro lado, narró: "Voy a cometer una infidencia. Yo me acuerdo que el presidente quería llevar de jefe de Gabiente a Wado de Pedro y yo le dije que no. Fue secretario general mío y le dije que me parece que le falta. Y a la luz de los acontecimientos no me equivoqué. Lo que más me duele son otro tipo de argumentaciones que no viene tanto de los periodistas y que es 'las cajas'. A qué funcionario se le ocurre hacer operaciones en off definiendo la función pública como cajas. A quién se acusa de estas cosas es a La Cámpora, y repiten: 'Las cajas'".

Honoris causa

El Consejo Superior de la universidad tomó la decisión de distinguir a la expresidenta y actual vicepresidenta por "su trascendente aporte a la consolidación del sistema democrático argentino durante su mandato", según expresó la institución académica en un comunicado.

Los encargados de entregar los atributos del lauro a la vicepresidenta fueron el rector de la Uncaus, Germán Oestmann, y el vicerrector, Manuel García Sola, con el acompañamiento del gobernador de Chaco, Jorge Capitanich.

El discurso completo: