Con la interna al rojo vivo, peronistas mendocinos respaldaron a Alberto Fernández

Distintos sectores del peronismo mendocino confluyeron este sábado en un acto en Las Heras donde se expresó un respaldo explícito al presidente Alberto Fernández y un llamado a la unidad del Frente de Todos, en medio de las tensiones internas ocasionadas por las críticas provenientes de La Cámpora. El encuentro estuvo encabezado por el ex ministro de Defensa, Agustín Rossi, y participó desde San Rafael, la diputada nacional albertista Victoria Tolosa Paz.

El evento fue organizado a nivel regional por la Corriente Nacional de la Militancia, agrupación que lidera Rossi y que conduce a nivel provincial Guillermo Carmona, actual secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur en la Cancillería Argentina. Tuvo lugar en el Centro Cultural de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), en Las Heras, y reunió a un centenar de militantes.

Asimismo, también estuvieron presentes varios dirigentes del peronismo mendocino entre los que se encontraban el diputado nacional Adolfo Bermejo y los senadores provinciales Alejandro Bermejo y Rafael Moyano, el ex candidato a vicegobernador de Mendoza, Diego Martínez Palau, los ex legisladores provinciales Fernanda Lacoste, Gustavo Arenas y Carlos Sosa. En tanto, no participó ningún representante local de La Cámpora.

Durante el encuentro hubo una conexión remota con San Rafael, donde se realizaba una actividad paralela organizada por las mujeres del sector del peronismo que encabezan los hermanos Emir y Omar Félix. El actual diputado provincial junto a la diputada nacional mendocina Liliana Paponet encabezaron el acto en el sur provincial que contó con la presencia de Tolosa Paz, quien encabezó la campaña el año pasado en las elecciones de la provincia de Buenos Aires.

En su paso por Las Heras, Rossi manifestó que el Frente de Todos se encuentra atravesado un proceso de debate interno y remarcó que “un estado de debate permanente y a cielo abierto no es el mejor escenario para gobernar”. Por esa razón, indicó que es necesario encontrar una síntesis en el espacio político o admitir que se tendrá que convivir con las diferencias internas y que el año que viene se sintetizarán a través de unas elecciones PASO.

“Nosotros somos un espacio kirchnerista. La mayoría de los que estamos acá estuvimos los 12 años de gestión de Néstor y Cristina y también estuvimos al lado de Cristina y de Máximo durante la persecución macrista. Hoy entendemos que el camino es fortalecer la unidad del Frente de Todos, fortalecer la gestión y con ello fortalecer el liderazgo del presidente. Sin fortalecimiento de la gestión es muy difícil llegar al 2023, así que ese es el camino”, expresó el ex funcionario nacional en una apoyo manifiesto a Alberto Fernández, en plena embestida de La Cámpora contra la política económica del Gobierno nacional.

Sin embargo, el dirigente no se pone la etiqueta de “albertista” y sostiene que el lugar actual de su espacio político está en “apoyar al Gobierno de la Nación”.

A su vez, el mendocino Carmona señaló que “hay un compromiso de nuestro espacio político con el sostenimiento del Gobierno nacional. Creemos que es un gobierno que está produciendo grandes transformaciones en un momento muy crítico. Y desde nuestra identidad peronista y kirchnerista buscamos aportar al fortalecimiento del gobierno”.

“En el caso de Mendoza somos claramente opositores a lo que representan Cornejo y Suarez. Desde ese lugar esperamos que con otras expresiones del peronismo mendocino podamos ofrecer una verdadera alternativa de cara a las elecciones del 2023. Con dirigentes de otros espacios tenemos la coincidencia de que el peronismo de Mendoza tiene que plantear una alternativa nítida y clara a Cambia Mendoza. También visualizamos que hay un fin de ciclo del radicalismo en la provincia de Mendoza y el peronismo tiene que buscar llenar el vacío que eso genera con una propuesta superadora”, subrayó.

Respecto de las críticas que se vienen haciendo desde otro espacio kirchnerista como La Cámpora al presidente y su equipo económico, el secretario de Malvinas sostuvo que “para problematizar está la oposición y no nos sumamos a los planteos de la oposición. Queremos ser parte de la solución y no de la problematización y quizá ese sea el aspecto que nos diferencia de otras expresiones del peronismo mendocino”.

El actual diputado nacional Adolfo Bermejo pasó junto a su hermano por el acto que tuvo lugar en Las Heras. Si bien representa un sector distinto del peronismo mendocino, coincidió en el respaldo a Alberto Fernández.

“El peronismo se pone en marcha en la provincia a través de este tipo de eventos. Por supuesto siempre poniendo en valor al presidente de la Nación y a la gestión, porque si no hay una buena gestión y no hay acompañamiento en materia de unidad, la verdad que se complica todo”, afirmó.

En cuanto a las diferencias internas en el espacio mendocino, sostuvo que “es un movimiento muy amplio el peronismo y siempre ha habido miradas distintas. Uno pretende que esto se haga puertas adentro y que no sea a cielo abierto, pero ocurre y es parte de lo que somos los peronistas. Algunos más cuidadosos y otros con menos cuidados pero es parte de la diversidad que tenemos en el movimiento”.

A su vez, Tolosa Paz también dejó un mensaje de unidad y de apoyo al presidente desde el sur provincial. “Defendemos lo hecho en este tiempo por el presidente Alberto Fernández y por Cristina. Y también estamos convencidas las compañeras y compañeros aquí reunidos que este es el sendero y el camino a transitar en el peronismo para seguir fortaleciendo lo que sucedió a hasta ahora”.

“Defendemos la gestión del presidente Alberto Fernández y de Cristina porque vinimos a transformar al Argentina que nos dejó Mauricio Macri y esa transformación se hizo desde el parlamento nacional con grandes leyes que permitieron este sendero de crecimiento, pero también desde los ejecutivos nacionales y provinciales que han acompañado la política de producción y de generación de oportunidades y empleo y de creación de puestos de trabajo”, concluyó la legisladora nacional.