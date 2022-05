Crece la resistencia contra La Cámpora y pone en crisis la unidad en el Senado

Las divisiones en el peronismo mendocino derivadas de la interna nacional del Frente de Todos son cada vez más evidentes y parecen anticipar un inminente quiebre. El enojo de algunos dirigentes locales con La Cámpora va en aumento y en las últimas horas quedó expuesto públicamente a través de las redes sociales. La tensión ha llegado al nivel de poner en crisis la unidad del bloque en el Senado provincial.

El último índice de inflación difundido este miércoles por el Indec recrudeció la pelea interna entre legisladores vinculados al peronismo tradicional y el camporismo mendocino, liderado por la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, quien conduce al Partido Justicialista (PJ) desde hace un año y medio.

El presidente del bloque de senadores provinciales del Frente de Todos, Lucas Ilardo, cargó contra el equipo económico del Gobierno nacional por Twitter y sostuvo que “es un desastre lo de la inflación. No puede ser que se siga poniendo excusas berretas y explicando bonito en TV lo inexplicable”.

Es un desastre lo de la inflación.

No puede ser q se siga poniendo excusas berretas y explicando bonito en TV lo inexplicable.

Hablo del equipo económico Nac. SI.

También es increíble q en Mza sea más alta.

Como puede ser q siempre sea más alta y Suarez no haga nada?

[Hilo] — Lucas ilardo (@lucasilardo) May 12, 2022

Ese comentario del legislador kirchnerista provocó la reacción de otros dirigentes peronistas que salieron a cuestionarlo por sus críticas al espacio político nacional del que forma parte.

“Criticar por Twitter al mismo gobierno del que sos parte, es berreta. Igual que Cornejo que habla de achicar el Estado del que siempre vivió. Se les nota”, expresó el senador provincial justicialista Bartolomé Robles.

Mendoza necesita coherencia; no solo relato.

Hoy quien votó en NO PAGAR la deuda del fondo; quiere dar clases de COMO PAGAR.

Criticar por Twitter al mismo gobierno del que sos parte, es berreta.

Igual que Cornejo que habla de achicar el Estado del que siempre vivió. Se les nota. — Barto Robles (Bartolomé Robles) (@bartolomerobles) May 13, 2022

También se expresó en la misma línea el senador peronista Rafael Moyano, quien un mes atrás publicó una dura carta contra el espacio liderado por Fernández Sagasti. Este dirigente reconoció que el bloque del Frente de Todos en el Senado provincial ya no funciona como tal.

Otro que salió a contestarle a Ilardo fue un precandidato a concejal de Guaymallén, Juan Carlos Villegas, quien le planteó: “Me imagino que todos los funcionarios nacionales de La Cámpora que están cumpliendo funciones en Mendoza mañana mismo van a renunciar a los cargos. Capaz que si ustedes dejan de patear en contra desde adentro un rato las cosas pueden empezar a mejorar”.

Lucas. Me imagino que todos los funcionarios nacionales de La Cámpora que están cumpliendo funciones en Mendoza mañana mismo van a renunciar a los cargos. Capaz que si ustedes dejan de patear en contra desde adentro un rato las cosas pueden empezar a mejorar. — Juan Carlos Villegas (@JuanVillegasVP) May 12, 2022

De igual manera se sumó a los cuestionamientos el ex funcionario provincial y ex concejal peronista, Emilio Caram, quien le respondió que “no hay que pasársela a los de amarillo”, trazando un paralelismo entre la reconocida frase del ex técnico de la Selección Argentina, Carlos Bilardo, durante un partido contra Brasil y el color que identifica al PRO, principal espacio opositor. El mismo comentario futbolero hizo el ex precandidato a concejal de Godoy Cruz, Mariano Martínez.

Tensión interna

Pero además de esta reacción específica, la tensión interna en el peronismo ya está instalada en la Legislatura provincial, donde Ilardo dirige la bancada que integran también Robles y Moyano. “Tenemos muchísimas diferencias dentro del bloque, hoy día no es tan bloque”, reconoció a MDZ el último de estos legisladores.

“No compartimos para nada los dichos del presidente del bloque”, sostuvo el dirigente oriundo de Guaymallén y los calificó de “desafortunados”. “Hoy en día lo que él prefigura es lo que piensa su organización política”, apuntó y agregó que hoy no tienen relación con La Cámpora. “Ese debate no lo tendríamos que estar haciendo en el Twitter ni en los medios, sino en el seno del espacio político del que somos parte y si el Partido Justicialista estuviera abierto podríamos estar debatiendo estas cosas. La responsabilidad de la presidenta del PJ es convocar a toda la dirigencia y toda la militancia para debatir esos temas”, planteó Moyano.

Los BUENOS ACUERDOS de unos pocos.



Salir a pegarle al Gobierno del que son parte es raro.

Hay una clara recuperación de la Economía y no ponderan nada, es raro. — Rafael Moyano (@RafaMoyanoMza) May 13, 2022

El senador sostuvo que desde “salir a diferenciarse del Gobierno nacional arrogándose la representación del peronismo me parece que no corresponde”. “Costó muchísimo la construcción del 2019 para que algunos estén pensando en romper o quebrar eso. Me parece que lo que hoy hay que pensar es cómo mejorar lo que todavía no hacemos bien y no salir a despegarse y buscar la diferenciación a nivel nacional”, subrayó.

Remarcó que no se considera “albertista” sino parte un proyecto político nacional y parte del Gobierno. En este sentido, cargó contra aquellos que tratan de diferenciarse del gobierno del que son parte. “Si hoy en día no te sentís parte de ese proyecto político o de este gobierno, tenés que presentar la renuncia”, disparó.

Por su parte, desde La Cámpora local han evitado acrecentar la pelea local y optaron por no salir a responder estos duros cuestionamientos. La atención está puesta en la continuidad de la unidad del bloque legislativo del Frente de Todos, que de a poco comienza a resquebrajarse.

Los senadores Moyano y Robles ya funcionan en tándem para presentar algunas proyectos legislativos y en los pasillos de la Casa de las Leyes no se descarta que puedan separarse y conformar una nueva bancada peronista.

En diálogo con este diario, Robles afirmó que se sorprendió por el comentario de Ilardo. "Me parece que no ha tenido presente que es el presidente del bloque del Frente de Todos. Cuando tenés una responsabilidad institucional de ese tipo al menos tenés que cuidar los comentarios sectarios. Las diferencias siempre se han hecho saber en privado y con quien toma las decisiones, si no tenés que irte del espacio político, no hay medias tintas", sostuvo.

Por su parte, también habló de la repercusión de estas divisiones internas en la unidad del bloque legislativo. "Más allá de lo del bloque en sí, nosotros ya somos un espacio distinto, no somos La Cámpora", sostuvo el legislador oriundo de San Martín.

En este sentido, también cuestionó que los legisladores no tuvieron participación en la reciente discusión de los cargos legislativos del frente. "La elección de las autoridades del bloque y de la cámara no fue algo que habláramos entre senadores, fue algo que se habló en otro espacio y después se comunicaron. Habrá que ver si los intendentes y los demás legisladores nacionales comparten esta visión del presidente del bloque", manifestó.