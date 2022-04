Alfredo Cornejo pronosticó qué pasaría con Alberto Fernández si no fuera peronista

El senador nacional de Juntos por el Cambio Alfredo Cornejo criticó en duros términos al gobierno nacional y aseguró que si Alberto Fernández no fuera peronista "ya hubiera volado por los aires".

"La fortaleza que tiene es que los movimientos sociales los tiene adentro del gobierno, que son los que un poco conspiraban en el 2001. Los intendentes del PJ no movilizan a la gente a protestar. Es obvio que si esta misma situación se diera con un gobierno no peronista, el gobierno tendría serios problemas de gobernabilidad y a lo mejor estaríamos hablando de una Asamblea Legislativa", aseguró Cornejo en diálogo con el programa "Actualidad Política" de canal Metro.

Con respecto a la interna oficialista, Cornejo aseguró: "No la veo a Cristina tan incómoda. Si bien no le gusta el acuerdo con el Fondo y demás, se ha quedado con el relato, que es lo que a ella le importa. Es igual que este proyecto de cazar evasores en el exterior. Es puro relato, puro humo. Ella se ha quedado con eso, pero yo quisiera saber cuan incómoda estaría, si hubiese entrado en default. La Argentina y el dólar se hubiese ido a $300. Estaría Cristina mucho más incómoda de lo que está en la actualidad, con lo cual situación también le conviene a Cristina".

"Hay un personaje que paga el costo del acuerdo con el Fondo, que es Alberto. Cristina se queda con el relato y resulta que, en definitiva, no se le fue de las manos la economía", agregó Cornejo.

"Hay un montón de gente que está sacando dinero de la Argentina por el desorden macroeconómico. Se habla de grandes sumas, pero a lo mejor una persona con 40.000 o 50.000 dólares, que es un inversor chico, compra un departamento en el pozo, en Asunción de Paraguay, que antes lo hacía en Argentina. En Paraguay, supongamos, o en Uruguay. Pero eso es derivado de nuestro desorden económico. ¿Por qué no intentan ordenar la macroeconomía argentina y que eso no ocurra?", completó el senador radical.

Su visión sobre la inflación

"Los diagnósticos del gobierno son muy confusos, como es confuso el programa que tiene de gobierno. Por momentos aceptan los verdaderos problemas que hay de alta emisión. Esta inflación que han tenido alta de marzo, no es la inflación de la guerra de Rusia. Esta inflación no tiene que ver con nada autoconstruido, tiene que ver con la alta emisión que hicieron en octubre, noviembre, para ganar las elecciones, para intentar recuperarse de la derrota de las PASO, es el coletazo de esa alta emisión", explicó Cornejo.

"Si no atacan la emisión, si no equilibran gastos, ingresos y si no generan un plan económico dando garantías para mayores inversiones y que crezca la oferta de bienes y haya competencia, no van a poder detener la inflación. La regla básica que usó Israel, que usaron tantos países que tuvieron alta inflación. Algo hay que ir haciendo porque esto está tomando ribetes de altísima inflación y al borde de la hiperinflación. Y la única forma de frenar una hiper sería con recesión, con una fuerte recesión, con tasas altas, etc, y parece que el gobierno no quiere hacer eso", completó el ex gobernador de Mendoza.

Su opinión sobre Javier Milei

Al ser consultado sobre las críticas de Javier Milei hacia la Unión Cívica Radical, Cornejo aseguró: "No me cae bien, no me cae bien, pero cada uno tiene su derecho a sus opiniones. No hay que dejarse influenciar tanto, hay que escuchar con humildad, pero tampoco nadie acá tiene la verdad atada".

"Ahora yo creo que los hechos hablan más que las palabras. Hay muchas administraciones radicales ejemplares en materia de temas fiscales y demás. Yo puedo hablar de la mía, aunque suene mal, pero mis cuatro años como gobernador, dejé una planta de personal 12% más chica de lo que la recibí. Algunos liberales hablan desde la tribuna, pero no han entrado al sector público con ejemplos de este tipo", agregó Cornejo.

Y completó: "Cuando fui intendente dejé la planta de personal con un 50% de lo que tenía al recibirla en los ocho años que fui intendente de Godoy Cruz. Y me parece que los hechos hablan más sobre las ideas que las palabras. Entonces me parece que esa es la mejor respuesta. Y después el radicalismo tiene de todo. Hay gente que añora el mensaje populista, sí, por supuesto".