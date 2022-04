Cristina Kirchner se transforma en el "Coyote" y Axel Kicillof se prepara para su reelección

"Cristina (Fernández de Kirchner) está cada vez más cerca de ser el Coyote... Al principio le temían, pero al final siempre quedaba pedaleando en el aire", le dijo un importantísimo funcionario de un organismo descentralizado, con contactos en el Instituto Patria pero también en el resto del peronismo frentetodista a MDZ en clara referencia a la caída que está experimentando la vicepresidenta en su fuerza y en la opinión pública.

El informante reflejó con su personaje al animal que corría al intrépido Correcaminos en un viejo dibujo animado. El Coyote lo perseguía, usaba trampas increíbles, y siempre terminaba cayendo él o, directamente, pedaleaba en el aire sin ningún tipo de sostén.

Todas las decisiones que tomó provocaron problemas para ella o sus seguidores. Desde la designación de Amado Boudou en adelante, nada le funcionó, a pesar del éxito electoral que tuvo en 2019. Pero ese artefacto político que fue el Frente de Todos puso en la presidencia a Alberto Fernández, que no hizo nada de lo que ella pretendía, más allá de las cartas, las audiencias mutuas o las renuncias presentadas después de las PASO del año pasado.

El periodista Ernesto Tenembaun, hoy, en CNN Radio, describió sus reiteradas posturas extremas como las de "una persona que no se siente cómoda con la realidad. No es que está inconexa, o que no registra. No. Todo lo contrario, pero si no es como ella cree que debe ser, empieza una lucha encarnizada contra esa realidad".

Esto se ve nítidamente en el campo de la provincia de Buenos Aires, donde CFK también impuso a Axel Kicillof como candidato con el deseo de luego hacerlo presidente y que éste pudiera traspasarle la banda a su hijo, Máximo Kirchner. Algo falló, como siempre. En este caso, el gobernador no supo empatizar con el resto de la política y a pesar de los pedidos, presiones e imposiciones, sigue dándole todo el manejo a su jefe de asesores, su exjefe de gabinete, Carlos Bianco.

En declaraciones periodísticas, Bianco dijo que la candidata presidencial del 2023 del oficialismo debe ser la actual vice. Lo dice con convicción, a pesar que fue esta la que durante horas tuvo que convencer a Kicilof que lo removiera para permitirle el ingreso a Martín Insaurralde, el intendente de Lomas de Zamora amigo del hijo de los dos presidentes.

Si bien nunca quiso tener equipo de campaña propio, y lo tercerizó en los aliados territoriales, el gobernador ahora mandó a pintar la provincia de Buenos Aires con la leyenda Axel 2023. A pesar de esto, nadie lo tomó en cuenta como una decisión irrevocable. Las conducciones ya quedaron más que difusas, para no decir que desaparecieron en el territorio.

Por eso, sus ministros Insaurralde y Sergio Berni, el responsable de la Seguridad provincial, mantienen su propia estrategia. "Nunca se vio esto... no te digo con Eduardo Duhalde. Más acá en el tiempo, salvo que el gobernador lo habilitara, ninguno de su equipo podía decir que lo iba a reemplazar salvo que no tuviera otro mandato", expresó uno de los pocos sobrevivientes de la "vieja política" en el equipo de gobierno provincial.

Sergio Massa, el otro actor en disputa, cree que Kicillof no es sólo el mejor candidato, sino el único. Lo cree una persona honesta y laboriosa. También sabe que con él en la Provincia, su sueño de quedar como candidato presidencial no tendrá un plan B.

En sus contactos con Antoni Gutierrez Rubí son frecuentes todos los análisis sobre el Frente de Todos y el debate mayor radica en qué lugar está visto Massa por la sociedad, un ámbito muy distinto donde sí lo tiene la política y buena parte del "círculo rojo". Cómo llegar desde arriba hacia abajo con ese mismo nivel de confiabilidad, es el gran desafío que tiene el actual presidente de la Cámara de Diputados de la Nación.