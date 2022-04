Carlos Balter se ilusiona con la llegada de Milei y habla de la casta

Carlos Balter volvió a la escena pública política. Fue durante muchos años uno de los dirigentes protagonistas de la política mendocina, cuando el Partido Demócrata era una de las principales fuerzas junto a la UCR y el PJ. En los 90, fue diputado provincial una vez y diputado nacional dos veces, llegando a ganar las elecciones en 1997 contra el, por entonces, peronismo gobernante. Dice que en 2001 escuchó el clamor de las calles: “Que se vayan todos”. Y él se fue a su casa. Volvió hace unos años para reordenar el PD local y ahora redobló la apuesta: es uno de los principales impulsores de la candidatura a presidente de Javier Milei a presidente, a través del Partido Demócrata Nacional que dirige, y lo recibirá en la provincia el viernes y el sábado.

¿Qué expectativas tiene con la llegada de Milei?

Lo estamos viviendo con la intensidad y la ansiedad de ser protagonistas. Pensamos que Javier Milei ha cambiado la política argentina pero esto va más allá de lo electoral. Ha puesto en agenda pública temas que antes no estaban y ha obligado a la dirigencia, desde la derecha a la izquierda, y a los medios de comunicación a hablar de temas como el déficit fiscal, la reforma impositiva, entre otros asuntos.

Milei dice que combate la casta ¿El PD no es la casta?

Nosotros nunca fuimos la casta. No nos provoca ningún ruido eso. Yo hago política desde que soy estudiante y nos habían confiscado con el golpe de 1966 de Onganía. Nos proscribieron la sede de calle Sarmiento y la escuela de sordomudos y de Antropología. Nunca hemos hecho política desde un lugar de privilegio y Milei cuando dice la palabra casta se refiere a privilegios. Cuando fui legislador, yo propuse que los diputados paguemos impuestos a las ganancias, que el ingreso a los registros del automotor sean por concursos. Nunca puse familiares en cargos, estoy muy lejos de ser la casta. Padecí una campaña mediática millonaria en mi contra, por ejemplo.

¿Cuáles serán los próximos pasos que darán con Milei?

El llamado a la convención nacional del Partido Demócrata Nacional será este sábado en Mendoza, con todos los representantes del partido de los distintos distritos. En esa convención que será en una fecha a confirmar, avalaremos su candidatura a presidente. Pero además, para nosotros Milei representa todo lo que siempre hemos defendido, los valores de la República, la Constitución de 1853 de la que él siempre habla. Él se siente muy cómodo con nosotros. No es una alianza forzada.

¿El PD ya tiene candidato a gobernador?

No tenemos candidato, estamos reconstruyendo nuestro partido luego de una debacle que tuvimos. Pero vamos a recuperarnos. En 1991 el por entonces gobernador José Octavio Bordón nos dijo que íbamos a desaparecer como fuerza partidaria. Seis años después ganamos las elecciones. Estamos vislumbrando mucha participación, muchos jóvenes que se acercan para afiliarse. Y vamos a ofrecer a la sociedad una alternativa.

¿Apoyarían a Omar De Marchi como candidato a gobernador?

El que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Si él volviera, puede ser parte del PD, pero no vamos a apoyar a un candidato del PRO, que no tienen nada que ver con nuestros valores. Un demócrata no vota la estatización de bodegas, ni que ministros tanto del ex gobernador Celso Jaque o del ex gobernador Alfredo Cornejo sean parte de la Corte, entre muchos otros puntos.

¿Milei estará en su visita con alguna autoridad provincial?

No creo. Las ideas de Milei nada tienen que ver con los pensamientos del gobierno provincial ni de ningún gobierno municipal.