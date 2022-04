El importante empresario detrás del fenómeno Javier Milei

Por mas de que Javier Milei lo niegue, el diputado libertario cuenta entre sus vínculos privados a la corporación que conduce el multimillonario empresario Eduardo Eurnekián. Si hasta accedió a un ATP en plena pandemia, pedida por una de las empresas del grupo Corporación América para pagar los sueldos de los empleados, tal cual consta en los registros de la Anses.

Dentro del holding, hay versiones de que el legislador de La Libertad Avanza es uno de los asesores económicos más escuchados por Eduardo Eurnekián, lo que pondría al economista libertario en una situación más que incómoda, cosa que no parece ser así cuando despotrica contra la injerencia del Estado. Otro de los indicadores de que el economista libertario es soldado de Eurnekián fue el cierre del aeropuerto del Palomar.

Llamativo silencio de Milei, una persona muy locuaz, que opina de todos los temas. Mas teniendo en cuenta que este avasallamiento del Estado es contra las libertades individuales y empresarias. Recordemos que muchos argentinos se quedaron sin trabajo por el cierre del aeropuerto del Palomar. Algo que no dejó pasar José Luis Espert, referente también del liberalismo, quien si se pronunció contra el cierre del aeropuerto e hizo una encendida defensa de las low cost.

En su cuenta de Twitter escribió: “Cerrar el Palomar es para eliminar a las low cost. O sea, para arruinar la vida de los laburantes que otra vez verán los aviones de lejos. La maldita Cámpora, feliz”.

Pero Milei en ese tema se mantuvo callado y esquivó las preguntas de los periodistas, yéndose, como se dice habitualmente, por la tangente. ¿Será porque su padrino económico habría sido uno de los que más lobby hizo para el cierre del aeropuerto, porque no tenia el control del mismo? Sí es real que uno de los malestares de Eurnekián con el Gobierno de Mauricio Macri fue la inauguración del aeropuerto del Palomar, porque quedó afuera de su órbita y rivalizaba con Aeropuertos Argentina 2000, su caballito de batalla que maneja, entre otros, los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque, los de mayor flujo aerocomercial del país.

Entre las contradicciones ideológicas del economista libertario, podemos encontrar el silencio de radio que hace sobre las empresas del empresario de origen armenio que crecieron amparadas con contratos del Estado. Sin ahondar en detalles, Eurnekián consiguió que a finales del 2020 -plena pandemia- se estire la concesión en los aeropuertos de Aeroparque y Ezeiza hasta el 2038; cuando por contrato el plazo de la concesión expiraba en el 2028. La frutilla del postre la consiguió en el año 2021 con su constructora Helport: la adjudicación por parte del Estado nacional de la construcción de la represa Chihuido en la provincia de Neuquén.

En diálogo con MDZ uno de los más renombrados politólogos argentinos habló sobre Javier Gerardo Milei. Dijo: “Milei es un invento de un empresario que no tiene nada que ver con Cristina. Eduardo Eurnekián, y a mi me consta, inventó a Milei y se divierte con eso. Milei no es más ni menos que la expresión de la decadencia política Argentina”.

Otro de los financiamientos electorales de economista libertario, tienen que ver con la gran espalda económica de uno de sus laderos. El legislador porteño Rodrigo Marra, un youtuber económico de mucha plata que cuenta en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires con un socio estratégico, también legislador, Eugenio Casielles, quien llegó a ser diputado porteño en el 2019 por la lista que impulsaba a Roberto Lavagna como candidato a presidente.