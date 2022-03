Mario Negri, el acuerdo con el FMI y su relación con Alfredo Cornejo

Mario Negri, diputado nacional cordobés y pieza clave en la mesa chica de Juntos por el Cambio, visitó la provincia de Mendoza para concurrir a la Fiesta Nacional de la Vendimia. Allí, se mostró en la Vía Blanca, acto previo al acto central de la celebración, junto a diferentes funcionarios y legisladores.

En declaraciones a MDZ, Negri adelantó los movimientos de Juntos por el Cambio respecto al envío del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) al Congreso de la Nación y dejó atrás las asperezas que alguna vez tuvo con el senador y exgobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.

Desde Juntos por el Cambio manifestaron una férrea crítica durante la semana al expresar que lo que llegó a las instalaciones del Congreso de la Nación era "un borrador y sin los anexos". Sin embargo, se conoció este viernes que finalmente ingresó con mayores detalles, por lo que Negri adelantó cuál será la postura de la coalición opositora en los próximos días.

"Seguramente vamos a trabajar este fin de semana y verlo. Va a haber un esfuerzo para ver si unificamos una posición en Juntos por el Cambio. El ruido más fuerte es que no hay ninguna certeza de qué apoyo tiene el Gobierno porque hoy salió otra vez La Cámpora en términos muy duros. Es más por un relato que por sostener una responsabilidad de gobierno. Nosotros no queremos el default porque creo que es el suicidio para la Argentina. El Gobierno tiene que laburar y convencer a los suyos. Nadie puede ir y hacer el trabajo de ellos", sostuvo.

Mario Negri junto al vicegobernador mendocino, Mario Abed. Foto: Maximiliano Ríos / MDZ.

Posteriormente, ante la consulta sobre su relación con Alfredo Cornejo, con quien tuvo diferencias internas en diferentes instancias de 2021, señaló: "Yo nunca tengo peleas personales en política, discuto ideas. No tengo rencor con nadie y el día que lo tenga me voy a tener que quedar en mi casa. Tengo un gran respeto y una muy buena relación. Podemos tener miradas distintas, pero yo tengo una vida y una pasión con Mendoza, desde la historia de nuestros enfrentamientos. Fui un gran amigo de Víctor Fayad y de los dirigentes de Mendoza. Alfredo ha sido un gran gobernador y el que tienen ahora espectacular.

En tanto, acerca de la presencia de numerosas figuras del radicalismo en la provincia en lo que fue la cumbre llevada a cabo en el departamento de San Rafael -con la presencia de Facundo Manes, Gerardo Morales y Carolina Losada, entre otros-, Negri sostuvo: "Tenemos una responsabilidad muy grande y no solo dentro de la coalición, sino frente a los problemas de la Argentina. Y a mí me parece muy bien que el radicalismo no haga silencio, que tenga protagonismo y no se mire el ombligo