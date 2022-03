Acuerdo con el FMI: la UCR acusó al Gobierno de hacer un papelón e "improvisar con un borrador"

Líderes de la Unión Cívica Radical (UCR) brindaron una conferencia de prensa en el departamento de San Rafael y, entre diversos temas abordados, se pronunciaron respecto al cierre del acuerdo por la deuda externa entre el Gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Allí, cargaron contra el presidente Alberto Fernández, a quien acusaron de "hacer papelones y enviar un borrador".

Entre los participantes, se destacaron los legisladores Facundo Manes y Carolina Losada; el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y el exmandatario mendocino, Alfredo Cornejo.

Al ser consultado por la reciente noticia respecto al nuevo avance en torno a las negociaciones con el organismo internacional de crédito, Alfredo Cornejo cuestionó: "Le repartieron a los legisladores un borrador, ni siquiera ha entrado el acuerdo. Esto es tan improvisado que las excusas son que están traduciendo los anexos. A mí me daría avergüenza y no estoy en el Gobierno nacional. Lo que ha trascendido es un artículo que aprueba o desaprueba la negociación integra, es decir, los anexos de los que la oposición no ha participado. No ser puede hablar de aumento de tarifas y hacernos cómplices de lo que se haya negociado porque no estuvimos en esa negociación".

Acerca de cuál es la postura tomada por Juntos por el Cambio, declaró: "Sobre nuestra posición no tenemos resuelta la estrategia parlamentaria hasta que no haya reuniones de bloques e interbloques. Sí podemos decir que no queremos que el país entre en default, pero tampoco queremos que el programa de gobierno tenga más ajuste para la clase media. A partir del lunes se irá a tratar y tendremos más detalles. Se lo interrogará al ministro Martín Guzmán".

Miembros del radicalismo en la ciudad de San Rafael.

Por su parte, la senadora santafesina, Carolina Losada, indicó que "Argentina necesita un acuerdo con el Fondo, pero no a cualquier costo". Y añadió: "El Gobierno sigue haciendo papelones. Nos acaba de llegar un borrador que no hemos podido analizar para dar una opinión responsable".

Y remató: "La responsabilidad de gobierno es de ellos, Nosotros somos oposición. El apuro lo deben tener ellos".

En tanto, Facundo Manes esgrimió que "el acuerdo con el Fondo no resuelve los problemas económicos. Por eso desde el radicalismo estamos tratando de empujar recorriendo la Argentina. Necesitamos un nuevo paradigma que es entrar en la economía del conocimiento y en la cuarta revolución industrial. Sí coincido en que no queremos entrar en default, pero que el acuerdo con el Fondo no resuelve el drama argentino que tenemos hace décadas".

Consultado sobre los acontecimientos recientes que caracterizaron la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, recordó que “como senador nacional escuché discursos peores en medio de agresiones” y resaltó que “el radicalismo siempre estará dispuesto a escuchar el mensaje del presidente en uno de los actos constitucionales y democráticos más importantes del país”. Gerardo Morales junto a Alfredo Cornejo y Tadeo García Zalazar.

Respecto de la decisión de los legisladores del PRO de retirarse del recinto en la apertura de sesiones de extraordinarias en el Congreso, consideró que “no fue inteligente” hacerlo, por cuanto “terminamos exponiendo diferencias tácticas lógicas, ya que somos una coalición plural” y al mismo tiempo “invisibilizamos verdaderas falencias que padece el Gobierno, patentizadas en la ausencia de Máximo Kirchner y otros dirigentes y funcionarios K”.

Estuvieron presentes Facundo Manes, Alfredo Cornejo, Carolina Losada, Ernesto Sanz, Mariana Juri y Francisco Mondotte y Tadeo García Zalazar.