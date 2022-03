El adiestrador de Dylan tendrá un puesto en el Gobierno

Ariel Alonso Zapata fue designado a principios de 2022 como director de Planificación Operativa y Centro de Monitoreo. El dato se dio a conocer recién este jueves cuando fue publicada la decisión en el Boletín Oficial y, desde la oposición, criticaron la medida. Es que, Alonso Zapata ya había estado en medio de una polémica cuando, en medio de la pandemia, ingresó a la Quinta de Olivos como el adiestrador de Dylan, el perro de Alberto Fernández.

Hasta 2021, el flamante funcionario nacional se desempeñó como director de Cinotecnia del Ministerio de Seguridad, bajo el mando de Sergio Berni. Fue durante ese periodo que el veterinario de la mascota presidencial pidió su presencia, ya que el collie rudo de Fernández se comportaba de forma violenta con el resto de los animales de Olivos.

Pero, cuando estas visitas ocurrieron, en la ciudad de Buenos Aires regía una cuarentena estricta. En ese momento, Zapata justificó su accionar al ser consultado por diario La Nación: “Fui a Olivos cuando ya estaba designado en el ministerio porque me lo pidió el doctor Romero, que es el veterinario de Dylan. Me llamaron por un asunto importante, que eran las peleas de perros en Olivos. El perro del presidente, Dylan, se peleaba con su hijo, y por indicación del doctor Romero, yo fui a atender ese problema”.

Ahora, el experto vuelve a ser cuestionado ya que, a través de la decisión administrativa 228/2022 del Ministerio de Seguridad, que lleva la firma de Juan Manzur y Aníbal Fernández, se designó a Zapata para reemplazar a Juan Manuel Scanga.

El hombre tendrá bajo su mando la Dirección de Cinotecnia en la cuál se entrenan a perros para realizar operativos policiales.

Tras difundirse la noticia, el diputado nacional Diego Santilli se encargó de criticar la medida a través de las redes sociales.

Argentinos: La inseguridad nos está matando

Gobierno: No se diga más pic.twitter.com/ghbXqpy6iE — Diego Santilli (@diegosantilli) March 4, 2022

En tanto, Aníbal Fernández justificó la designación de una particular forma cuando fue consultado por Infobae. “Conocía a Zapata porque ya había trabajado con él, necesitábamos una persona para adiestrar a los perros y fui a buscar al mejor. No sabía que había entrenado a Dylan, pero ahora que lo sé no me importa. Necesitábamos personal idóneo para la Policía y fui a buscar al mejor”, dijo el ministro y concluyó: "Me importa un culo si es entrenador del perro del Presidente, yo busqué al mejor y el mejor es él”.