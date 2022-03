Axel Kicillof, la educación y un discurso plagado de mentiras aberrantes

Sergio Siciliano, diputado provincial de Juntos por el Cambio y ex viceministro de Educación del Gobierno de María Eugenia Vidal, refutó punto por punto los logros del capítulo de Educación que el gobernador Axel Kicillof mencionó durante el discurso de apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense. Además, afirmo que va a ser muy difícil reinsertar a los más de 500 mil chicos y chicas que abandonaron la escuela durante la pandemia. Y advirtió que si no hay un cambio profundo en la forma de enseñar vamos a tener una sociedad muy permeable a manipulaciones.

En declaraciones a MDZ el diputado Sergio Siciliano (licenciado en Educación, especialista en Gestión y Planeamiento de la Educación y Magister en Política y Administración de la Educación), vicepresidente de la comisión de Educación de la Cámara Baja bonaerense, dio su impresión del discurso del gobernador y dijo: “El discurso de Kicillof estuvo plagado de datos falsos. El capítulo de educación fue el que provoco la mayor polémica del todo el discurso, generando un cruce entre oposición y oficialismo, con griterío incluido. Lo que me generó una pregunta: ¿Si dijo tantas mentiras, porque esa reacción cuando tocó el tema educativo? Y ahí creo que la respuesta más clara es que se da la brecha mas grande entre el relato y la realidad”.

El exsubsecretario de Educación bonaerense, agregó:” Es tan evidente y tan significativa la mentira que genera obviamente una reacción, porque si yo te digo se asfaltaron tantas calles, es muy difícil de medir y evidenciar la cantidad de cuadras sin la documentación en la mano. En cambio, cuando Kicillof dice las cosas que dijo de la Educación disfrazándose del paladín de la presencialidad, defendiendo la presencialidad plena, como si no hubiesen sido los responsables de que 500 mil chicos y chicas se queden afuera del sistema por cerrar dos años las escuelas en la provincia. ¿Que creían que iba a pasar si cerraban el Plan Fines, y si desmantelaban el área de adultos cerrando la secundaria con oficios y la secundaria 4.0? El resultado está a la vista los 500 mil chicos y chicas que abandonaron el colegio en la provincia de Buenos Aires”.

Otro de los puntos que Sergio Siciliano desmintió del discurso de Kicillof, fue la asistencia durante la pandemia del Sistema de Alimentario Escolar. Dijo: “Escuchar barbaridades como que el S.A.E (Servicio Alimentario Escolar) se mantuvo abierto, cuando no existió durante dos años y los comedores estuvieron cerrados es algo inconcebible. Daban bolsones de comida, con muy pocos productos para toda la familia. Los bolsones variaban según el color del municipio porque hasta en eso discriminaban. Y tener que escuchar que ellos recuperaron el S.A.E., cuando los consejos escolares tuvieron que hacer malabares porque no contemplaron la suba que tuvieron los alimentos estos 2 años por la inflación”.

Asimismo, añadió: “Están convencidos de que todo lo que hicieron está bien, no se hacen cargo de nada. Durante los dos años de mandato la exministra Agustina Vila nunca vino a la Legislatura a dar explicaciones, nunca dio la cara. A Kicillof lo obligaron a echarla cuando le intervinieron el Gabinete. Tanto Vila como Trotta, son los responsables de haber cerrado las escuelas en Nación y en la provincia de Buenos Aires. Y ahora vienen con estas soluciones mágicas que los chicos pasen de año sin haber aprendido nada, haciéndolos responsables de lo que no hizo el Ministerio. Haciendo populismo”.

En cuanto a las obras de infraestructura escolar que Kicillof mencionó en su discurso, Sergio Siciliano afirmó: “Cuando lo escucho hablar, lo primero que pienso es el profundo desconocimiento que tienen de la Provincia. Tira números que parecen recontra grandes, eso sirve si estás haciendo una obra en el patio de tu casa. Pero si vos tenés una Provincia con más de veinte mil edificios escolares y contas que en dos años hiciste tres mil seiscientas obras, después podemos ver que se entiende por obra, ese número es nada”.

En ese sentido, el diputado de Juntos por el Cambio remarcó: “Plantearon el Plan escuelas a la obra, con números inflados, y están por debajo de los números históricos de obras escolares en la provincia de Buenos Aires”. Agregó: “En el verano es cuando se hacen las obras más importantes para el comienzo de clases. El estimativo que se hace desde el ministerio y los consejos escolares da un mínimo de dos mil seiscientas obras para hacer durante el receso escolar. Y Kicillof vende como una gran cosa que en dos años hizo tres mil seiscientas obras escolares, eso no es nada. Inauguraron solo escuelas que hicimos en la gestión de Vidal y que estaban a punto de terminarse”.

Por sumisión partidaria, los gremios docentes entregaron una vez mas a los maestros

Otra parte de la charla con MDZ se la llevaron los gremios de docentes y la actitud que tuvieron los dirigentes gremiales durante el discurso de Kicillof. Con respecto al cierre de las paritarias y el anuncio del gobernador de que por tercer año consecutivo las clases empezaban sin conflicto en la provincia de Buenos Aires. El exviceministro de educación de Vidal, sostuvo: “Los gremios entregaron una vez más a los docentes, cerrando paritarias absolutamente a la baja, donde los docentes van a perder una vez más ante la inflación”.

En cuanto a la actitud de los dirigentes gremiales, Sergio Siciliano salió con los tapones de punta: “Los veías colgados de los balcones aplaudiendo. Las chicas de los gremios docentes parecía que lo estaban escuchando a Sandro, faltaba que le tiren las bombachas a Kicillof. Era esa la imagen, cuando cerraron una paritaria a la baja. Y claro, amigo, si yo tuviese a Baradel afiliado a mi partido político también cierro paritarias. Es imposible pensar que en este contexto inflacionario se pueda cerrar una paritaria de esa forma, sino hay una connivencia de los gremios”.

Vidal dio batallas para que haya un cambio profundo en la Educación

El diputado de Juntos por el Cambio contó a MDZ la transformación en Educación que impulsaron durante el Gobierno de María Eugenia Vidal. Dijo: “Dimos batallas y discusiones que tal vez la sociedad en ese momento no estaba consciente de lo que estábamos discutiendo. Uno de los cambios trascendentales que hicimos fue el de reformado el diseño curricular del nivel primario, donde cambiamos la forma de enseñar a leer y a escribir en la provincia. Que quiero decir con esto en la provincia de Buenos Aires, como en otras provincias, hay una corriente ideológica que plantea que a los chicos no hay que enseñarles a leer y a escribir, aprenden solos por la construcción del contexto social. Eso es una locura. Pensar que eso se puede aplicar en una provincia tan grande y con tantas desigualdades es una locura. También hicimos cambios profundos en las currícula de otros niveles de la Educación como por ejemplo en inicial y la de formación docente”

Y agregó: “Cuando estaba en el Ministerio me llegaban los borradores del diseño curricular de la carrera de formación docente, por ejemplo, en el plan de estudio del profesorado de geografía no estaban la palabra montaña, llanura, como tampoco estaba la palabra meseta; entre tantas que faltaban. Cuando estamos hablando de un plan de estudios del profesorado de geografía, y porque pasaba esto; porque lo que planteaban era geografía del conflicto, geografía de la construcción social, donde en el plan de estudios estaba historia del sindicalismo Latinoamericano y en el programa no estaba algo básico como es la diferencia entre una llanura, una sierra o una montaña. Entonces cuando hablo del debate profundo, ese es el debate profundo que tenemos que dar, sino cambiamos eso todo lo demás no va a cambiar".

Asimismo, Siciliano remarcó que hay que dar un debate profundo sobre la calidad educativa, y se preguntó: “Ponen 190 días de clases, ¿para qué?, para que después los chicos pasen de año como si nada”. Y agregó: “Estoy a favor de eliminar la repitencia, la evidencia demuestra que la repitencia genera exclusión y abandono. Pero primero tenemos que debatir como hacer para que los chicos aprendan. Si pensamos como tenemos que hacer para que los chicos pasen de año, lo que menos nos importa es si los chicos están aprendiendo o no”.

En cuanto a cómo reinsertar a los chicos que abandonaron la escuela en la provincia de Buenos Aires durante la pandemia, dijo: “Ahora estamos hablando de quinientos mil pibes para poner un numero redondo, pero no hay ningún dato oficial para saber cuántos están realmente afuera del sistema. Decimos 500 mil porque un día el exministro Trotta dijo que eran el diez por ciento, entonces sobre un universo de cinco millones de alumnos son 500 mil. Pero la realidad es otra en los colegios no tienen ni idea cuántos son los que salieron del sistema, porque están desvinculados desde hace más de dos años. En algunas escuelas, especialmente en el Conurbano, ese diez por ciento se convierte en más del setenta por ciento”.

Y agregó: “Para reinsertarlos hay que ir a buscar chico por chicos. Ver con profesionales capacitados, no con militantes, donde está el problema. Saber porque se cayeron del sistema, si es porque tuvieron que salir a trabajar, si es porque repitieron, si es porque sufrieron algún tipo de acoso o si se cayeron del sistema porque tienen más de 18 y tienen otros intereses. Entonces hay que hacer el trayecto pedagógico que cada uno necesita y si son mayores elaborar un plan para que llegue realmente a los adultos”.

“Vamos camino a una sociedad que no puede comprender lo que lee”

En cuanto al futuro de la Educación, Sergio Siciliano, vicepresidente de la comisión de Educación de la Cámara de Diputados bonaerense, alertó: “Vamos hacia un futuro muy complicado donde no solo aquellos que se cayeron del sistema tienen dificultades en el aprendizaje, sino también aquellos que están dentro del sistema. Esto es algo que muchos padres no toman conciencia, que los chicos vayan todos los días a la escuela no garantiza para nada la calidad del saber. Me preocupa que, en Argentina, no solo en la provincia de Buenos Aires, tenemos un serio problema con la lectoescritura. Los chicos terminan la escuela sin saber comprender lo que leen; sin entender lo que leen después no pueden, ni una simple operación matemática. Para cambiar esto hay que ir a los cimientos, generar motivación en docentes y alumnos, hay que volver a los programas intensivos de lectoescritura y dar las herramientas básicas para que los chicos puedan alcanzar esos aprendizajes. Así como estamos vamos a una sociedad de chicos que no leen, no comprenden. Una sociedad que no puede ser capaz de aprender por si sola, es una sociedad que la pueden conducir con ideas totalmente absurdas y con ideas que le pueden hacer mal a la sociedad”.