José Luis Espert mandó a Alberto Fernández al manicomio

El diputado José Luis Espert de Avanza Libertad manifestó que al presidente hay que "mandarlo a un manicomio".

“Éste tiene que ir a un manicomio directamente. Sin atajos”, expresó en Twitter debido a los dichos del presidente Alberto Fernández en el consejo Económico y social, este martes.

Éste tiene que ir a un manicomio directamente. Sin atajos. https://t.co/YxMSZguuzw — José Luis Espert (@jlespert) March 30, 2022

El presidente Alberto Fernández llamó al diálogo y citó a John Lennon para llamar a la paz en el Frente de Todos en una nueva convocatoria del consejo Económico y Social.

Fernández habló sobre la situación económica y la interna partidaria :“¿Por qué una vez no probamos sentarnos en una mesa? Contarnos qué nos pasa. Hagamos una especie de terapia de grupo”. Asimismo, éste aclaró que “del gobierno no esperen ni ajustes ni la retracción de la economía”.

Luego, el presidente prosiguió y expresó su malestar respecto a la inflación: "Ayer hablábamos con Martín Guzmán y de los 50 puntos de inflación que Argentina ha tenido, debe haber 10 que tienen que ver con la guerra y el contexto internacional. Hay 40 que son nuestros. Eso hay que revisarlo, eso está mal. Y nada lastima más que la sensación de crecimiento de la inflación. Porque sentimos que lo que ahorramos no nos sirve, no nos alcanza, dura poco, no nos deja ahorrar ni crecer a futuro”.

Asimismo, el diputado Espert respondió y burló la frase del presidente. "Todo lo que construímos tenemos que hacerlo con perspectiva de género. Yo ya estoy deconstruido y ya lo entendí, pero muchos no”.