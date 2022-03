Las contundentes declaraciones de Alfredo Cornejo sobre Alberto Fernández

Una vez terminada la apertura de sesiones ordinarias, el senador mendocino Alfredo Cornejo accedió a una entrevista con MDZ en la cual explicó cuáles eran sus críticas acerca de los hechos acontecidos durante el discurso de Alberto Fernández dentro del recinto. En torno al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), explicó que el discurso presidencial careció de información objetiva de fondo acerca del entendimiento que el Gobierno nacional terminó por negociar con el FMI.

“Se ha referido al equilibrio fiscal por el lado de la deuda. Hay una estimación de deuda, si se la convierte en dólar, de más de US$30.000.000. Eso también es ajuste, por lo cual a ese ajuste no lo ha traído el fondo, el ajuste lo ha traído una economía mal administrada y eso es exactamente lo que está pasando”, detalló Cornejo.

“Si el presidente no dice concretamente cómo va a ser el acuerdo, ¿cómo saberlo? Es la opinión de él nada más. Muy valorada y respetada la opinión del presidente de la Nación, pero sólo es su opinión. Para que opinemos todos, para que opine la opinión pública, los dirigentes de la oposición, los dirigentes sindicales, los dirigentes de los gremios empresariales, se debe saber primero cuál es el contenido del ajuste”, explicó Cornejo a MDZ.

En cuanto a la actitud de la oposición al tomar la decisión de dejar el recinto, Cornejo opinó que su accionar es “muy respetable ya que hay más de uno de nosotros que está harto de las mentiras de Alberto Fernández y hay más de uno que está harto del cinismo del doble discurso, decir que no va a haber ajuste cuando en realidad habrá ajuste”.

Cuando se le preguntó acerca de por qué decidió quedarse en el recinto, el senador mendocino respondió que le parecía más útil seguir escuchando al presidente y poder dar nuestra opinión como estamos haciendo ahora. Alfredo Cornejo terminó aclarando que simplemente se trató de un tema táctico que no fue coordinado por parte del bloque completo.

“Me parecía más útil pero respeto perfectamente la opinión de nuestros aliados del PRO y valoro mucho lo que han hecho también”, aclaró el exgobernador de Mendoza.

Por otro lado, cuando se le preguntó acerca de la posibilidad de que vuelva a presentarse nuevamente para el cargo de gobernador en su provincia, el senador hizo referencia a que en este momento estaba concentrado únicamente en la agenda nacional que le compete y que no hay, por el momento, ningún plan de retorno a la dirección de la provincia de Mendoza. Cuando se le preguntó si tenía en mente algún posible candidato para el puesto, Cornejo prefirió omitir la pregunta reiterando que en este momento no está concentrado en esos temas y que por ello prefería no opinar.