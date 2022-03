El áspero cruce entre Alberto Fernández y Alfredo Cornejo: "Yo no miento..."

El discurso del presidente Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa encendió los ánimos en el Congreso de la Nación al referirse a las responsabilidades del endeudamiento contraído con el Fondo Monetario Internacional. El mandatario marcó la responsabilidad del Gobierno de Mauricio Macri y luego pidió que la justicia investigue a las personas que endeudaron el país. Esto generó la inmediata reacción de Juntos por el Cambio y Alfredo Cornejo explotó contra el jefe del Ejecutivo.

Mientras algunos legisladores se retiraban del recinto poniendo en riesgo el acompañamiento que la oposición había anticipado al acuerdo con el FMI, el senador mendocino increpó al presidente acusándolo de mentir a lo largo de su discurso.

"Yo no miento Alfredo me conocés, no miento", le contestó Alberto Fernández. A pesar de las diferencias que hoy existen entre ambos, supieron trabajar en conjunto en el año 2007 cuando parte del radicalismo se alió con el kirchnerismo.

El PRO decidió retirarse del recinto mientras el presidente culpaba al gobierno de Mauricio Macri por el endeudamiento y deslizando posibles responsabilidades penales. Mientras tanto, la UCR decidió dejar en sus bancas a los legisladores.