El terreno en que Luis Petri le saca ventaja al resto de los políticos mendocinos

Desde hace tiempo la política tradicional se ha volcado de lleno a las redes sociales para ganar terreno digital. La consultora Opinión Mendoza elaboró un informe sobre el desempeño en redes sociales de los principales dirigentes políticos de Mendoza. El diputado nacional de La Libertad Avanza, Luis Petri , es el referente que más se destaca en los principales rubros.

El estudio relevó datos de Instagram , Facebook, X (antes Twitter) y también sumó indicadores de TikTok y Google Trends. Se tomaron en cuenta datos como cantidad de seguidores, volumen de publicaciones, interacciones y engagement rate.

El relevamiento estuvo a cargo del consultor Lucas Inostroza , quien destacó en el informe que el objetivo no es sólo medir presencia, sino entender qué tipo de liderazgo digital está construyendo cada dirigente. Asimismo, el estudio se realizó en un contexto particular, donde los dirigentes políticos buscan posicionarse de cara a la disputa de la Gobernación el año que viene.

El diputado nacional de La Libertad Avanza, Luis Petri , encabeza varios de los indicadores y también se resalta la presencia que tiene el gobernador Alfredo Cornejo en algunos de ellos. Estos dos dirigentes lideran en volumen de seguidores en Instagram, superando ampliamente al resto del sistema político provincial. Sin embargo, dirigentes como Anabel Fernández Sagasti y Marcos Calvente muestran niveles de engagement más altos, con comunidades más activas en proporción a su tamaño.

Sin Cornejo en Mendoza, funcionarios del Gobierno provincial e intendentes se enojaron con Luis Petri.

En Facebook, Cornejo se posiciona como uno de los perfiles con mayor alcance, mientras que otros dirigentes logran niveles de interacción más eficientes en relación a su base de seguidores.

En X (Twitter), Petri aparece entre los dirigentes con mayor capacidad de generar conversación, concentrando un volumen significativo de interacciones en el período analizado.

Liderazgo en redes sociales

En Instagram, Luis Petri con es el político mendocino con mayor cantidad de seguidores, alcanzando la cifra de 319 mil usuarios, y en segundo lugar se ubica Mario Vadillo, referente del Partido Verde, con 271.000. Les siguen la senadora nacional kirchnerista Anabel Fernández Sagasti (80.800), el gobernador Alfredo Cornejo (50.400) y el intendente de Capital, Ulpiano Suarez (36.600), entre otros.

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En volumen de reacciones, Petri también encabeza, seguido por Anabel Fernández Sagasti. Mientras que en actividad, se destaca la vicegobernadora ebe Casado (105 posteos) y el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar (70), lo que sugiere una estrategia intensiva de presencia.

El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, registra el Engagement Rate (ER) más alto (11,66%), seguido por Matías Stevanato (8,54%). Esto está vinculado a la cantidad de interacciones respecto a la cantidad de seguidores, es decir con una comunidad más activa.

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Analizando las cuentas de Facebook de los políticos mendocinos, el relevamiento da cuanta que Luis Petri vuelve a liderar en seguidores e interacciones, seguido por Mario Vadillo y Alfredo Cornejo.

Asimismo, en actividad se destaca Tadeo García Zalazar, seguido por Petri y Cornejo y el que mejor “engagement” registra es Ulpiano Suarez, seguido por el intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti y por el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Peti Lombardi.

En el análisis de las cuentas de X, se observa que Luis Petri lidera en seguidores, reacciones y menciones, consolidando la centralidad en la conversación política.

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Le siguen Anabel Fernández Sagasti y Alfredo Cornejo en volumen de menciones, mientras que en actividad, Hebe Casado encabeza con amplia diferencia.

En cuanto a Google News, solo 8 dirigentes (Alfredo Cornejo, Luis Petri, Diego Costarelli, Francisco Lo Presti, Marcos Calvente, Flor Destefanis, Hebe Casado y Esteban Allasino) registran búsquedas en Google Trends, lo que ya marca un primer filtro de relevancia pública.

Se destacan Cornejo con 29 menciones y Petri con 20 menciones, mientras que figuras como Vadillo o Ilardo no registran presencia mediática.

En el terreno de TikTok, Vadillo presenta la comunidad más grande (209.900 seguidores), seguido por Luis Petri (186.200). Sin embargo, esto no se traduce directamente en impacto: el diputado nacional lidera en visualizaciones (286.676) y es el perfil más activo.

Fernández Sagasti registra el mayor engagement rate (10,57%), lo que sugiere una comunidad altamente reactiva, incluso con menor volumen de seguidores. Petri también muestra un nivel alto (7,91%) y Ulpiano Suarez se destaca por eficiencia: con una base pequeña logra altos niveles de visualización e interacción, lo que indica un buen rendimiento relativo.

El informe completo elaborado por Opinión Mendoza