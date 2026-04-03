El diplomático de Irán criticó su expulsión del país: "No favorece a Argentina, empeora aún más las cosas"

El diplomático, quien llegó de manera interina en 2021, rompió el silencio y se refirió al posicionamiento argentino en el conflicto bélico. "No es que condenamos que Argentina tenga relaciones o alineamiento con Estados Unidos o Israel. Eso es ejercer soberanía. Lo que criticamos es que el presidente diga que Argentina es parte de la agresión contra Irán, que está dispuesto a mandar apoyo logístico y que ‘vamos a ganar la guerra’. Eso es algo muy grave", señaló el iraní a Perfil.

" Expulsar al único diplomático no favorece a Argentina, sino que empeora aún más las cosas ", opinó sobre su repentina salida del país, que se concretaría en las próximas horas.

"Me dieron 48 horas en medio de un fin de semana largo, con todo cerrado, siendo el único diplomático en la embajada. Tengo que arreglar cuentas, contratos, pasajes. Pedimos unos días más, pero no lo aceptaron. Dijeron que era una decisión tomada", explicó.

"No es una decisión soberana sumarse a una guerra ilegal contra toda norma internacional", comentó con alusión a la medida de la gestión de Javier Milei de declarar como organización terrorista a la Guardia Revolucionaria.

A su vez, cuestionó los dichos de Milei, quien no había descartado ayudar militarmente a Estados Unidos e Israel en la guerra: "Aunque no tengan capacidad de enviar tropas, solo decirlo tiene consecuencias. Las decisiones del presidente pueden traer consecuencias".

Soltani Tehrani afirmó que el régimen iraní “no tiene a Argentina como enemigo”: “Nosotros no consideramos a Argentina como enemigo de Irán. Muchos ciudadanos argentinos no están a favor de esto".

Qué decía Cancillería argentina

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores manifestó que “la decisión se adopta en respuesta al comunicado difundido el día de ayer por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán, que contiene acusaciones falsas, ofensivas e improcedentes contra la República Argentina y sus más altas autoridades”.

“Dichas manifestaciones constituyen una inaceptable injerencia en los asuntos internos de nuestro país y una tergiversación deliberada de decisiones adoptadas conforme al derecho internacional y al ordenamiento jurídico nacional”, se precisó.

“Este último hecho agraviante se suma a la persistente negativa de la República Islámica de Irán a cooperar con la Justicia argentina en la investigación del atentado contra la AMIA, así como a su reiterado incumplimiento de las órdenes internacionales de detención y extradición de los responsables. Asimismo, resulta particularmente grave la designación en cargos de alta responsabilidad del Cuerpo de Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de personas requeridas por la Justicia argentina”, se argumentó desde la cartera que conduce Pablo Quirno.

“La República Argentina no tolerará agravios ni injerencias de un Estado que ha incumplido de manera sistemática sus obligaciones internacionales y que persiste en obstaculizar el avance de la justicia”, concluyó Cancillería.