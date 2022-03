Santiago Cafiero volvió a hablar en inglés para denigrar a Jorge Lanata

El canciller Santiago Cafiero no se achicó tras las críticas a su manejo del inglés, y volvió a hablar en ese idioma para denigrar al periodista Jorge Lanata. El conductor de PPT había lanzado algunos conceptos sobre la pronunciación del funcionario en la Expo Dubai 2020, que Cafiero no dejó pasar.

En diálogo con Urbana Play, el diplomático explicó por qué el inglés de su discurso fue tan deficiente, al asegurar que estaba en castellano y lo tradujo en el momento. Esto no lo salvó de recibir nuevas críticas en diferentes ámbitos, y nuevos dardos de Lanata.

Luego, lanzó un denigrante insulto para Lanata, en un inglés mucho más comprensible que el utilizado en su gira oficial. "I think that Lanata is a dickhead", dijo, que se traduce literalmente a "creo que Lanata es un cabeza de pene".

La nueva incursión de Cafiero en el idioma de Shakespeare le volvió a valer durísimas críticas. Esta vez no fue por la pronunciación, sino por el contenido de su mensaje, inaudito para un Ministro de Relaciones Exteriores y Culto. "Lanata said stupid things about me, and I don’t care. I think that Lanata is a dickhead, so... (Lanata dijo cosas estúpidas sobre mí, y no me importa. Creo que Lanata es un cabeza de pene)", expresó el funcionario ante las risas cómplices de la periodista María O'Donell.

Lanata había mandado a estudiar al canciller tras su fallido discurso en Dubai. Cafiero explicó que las dificultades que experimentó en ese momento se debieron al hecho de que su discurso estaba en español, pero al no haber traducción simultánea, lo tuvo que traducir en el momento.

Antes de lanzar el denigrante insulto contra Lanata, Cafiero se había expresado contra el periodismo en general, al tacharlo de "sommelier de inglés". También aclaró que la misión que llegó a Dubai no tenía como finalidad "agradarle a la pronunciación de quienes han quebrado el país".

Lanata no pasó por alto el insulto, pero eligió responder de manera más diplomática. Tras su programa, y en el pase con Eduardo Feinmann, consideró que Cafiero debe estudiar pronunciación, y otros idiomas como francés y portugués. "Cafiero habla bien inglés, pero pronuncia horrible. Y él tiene que hablar perfecto inglés y no sólo inglés: por ejemplo, tendría que hablar francés, que es el lenguaje de la diplomacia", remarcó.