Sergio Berni cuestionó nuevamente a Alberto Fernández

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, manifestó su "preocupación" por la aceleración de la suba de precios en los últimos meses y cuestionó al gobierno de Alberto Fernández porque "perdió la épica".

Respecto al índice de inflación que marcó 4,7% en febrero, Berni opinó: "No hay peor enemigo que la inflación para nuestra clase media. Celebro que el Presidente haya dicho que va a declararle la guerra a la inflación, ojalá que este anuncio se convierta en una realidad para recuperar el poder del salario y pelear contra esta alza de los precios que están totalmente descontrolado".

"No hay un clima de tensión, sino de preocupación", admitió en declaraciones al canal C5N.

Para Berni, esto es una consecuencia más de la falta de gestión que padece la administración de Alberto Fernández: "Este gobierno perdió la épica, cuando pasa eso se pierde la desesperanza en los lugares más vulnerables". En esa línea, explicó su virtual salida del Frente de Todos: "Me fui decepcionado del kirchnerismo, creo que perdió la conducción. No sé si me fui o el kirchnerismo se alejó de las bases por las cuales estuve militando por 34 años. Creo que el kirchnerismo a partir de conformar Frente de Todos perdió su esencia".

Luego, hizo una metáfora con un tacho de pintura, y planteó: "Si usted pone en un tacho de pintura, pintura blanca o negra, ¿puede salir amarillo? No. ¿Qué va a salir? Gris. Creo que en esta mezcla, el kirchnerismo perdió su esencia y es muy difícil recuperarlo, el gris no vuelve nunca al blanco, siento que el kirchnerismo se alejó de esos principios por lo que estuve militando".

Por otro lado, el funcionario del gobierno de Axel Kicillof se refirió a los incidentes en el Congreso y, especialmente, al ataque contra el despacho de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner: "Me parece un gran desacierto de quien tenía a cargo la responsabilidad haber dejado durante el tiempo que transcurrió esa gente descontrolada y en un estado de violencia absoluta. Es anormal la inacción de la Policía de la Ciudad".