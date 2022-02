Juicio por jurados: buscan demostrar la inconstitucionalidad del fallo que lo anuló

El hecho de que, con el sólo correr de un texto en Word de apenas 6 carillas, los jueces Ricardo Borinsky y Víctor Violini hayan determinado que el fallo vertido por los doce jurados populares en el caso conocido como "Camping El Durazno" era nulo, exigiendo la realización de un nuevo juicio, es un brulote tremendo para el servicio de justicia en nuestro país. Estamos ante un debate que opone, por un lado, un método inquisitorial y, por el otro, el juicio por jurados, que es la expresión directa de la voluntad del pueblo.

En su fallo, ahora cuestionado, Borinsky y Violini anularon el juicio y el veredicto del tribunal ciudadano que, el último 17 de septiembre, declaró "no culpables" a los tres jóvenes acusados de abusar de una adolescente de 14 años durante los festejos de año nuevo de 2019, pidiendo además que se realice un nuevo juicio bajo la misma metodología, con un nuevo jurado.

Los magistrados hicieron así lugar en su resolución a un recurso que fue impulsado por los abogados de la víctima, considerando que el juicio presentaba "una insalvable nulidad" debido a la no intervención «necesaria» de una Asesora de Menores e Incapaces, lo que representó "un claro avasallamiento de los derechos" de la joven. Ahora, en una presentación ante la Corte Suprema de Justicia, los abogados defensores solicitan al alto tribunal que de por caída esta manda, argumentando su inconstitucionalidad, defendiendo el valor del fallo del juicio por jurados y su competencia soberana. Los detalles fueron vertidos en una entrevista para la FM 99.9 de Mar del Plata, que reproducimos en exclusiva para MDZ.

Martín Bernat es abogado de uno de los jóvenes encartados por los hechos denunciados, ocurridos en el camping El Durazno en el año 2019. Señaló: "El lunes presentamos dos recursos, uno de nulidad y el otro denominado de inaplicabilidad de ley ante el Tribunal de Casación. El motivo es que la resolución de Casación se basa en mentiras como dijimos en su momento y lo presentamos luego de hacer un estudio acabado del caso analizando las videograbaciones, debates y audios". Que se señale en un escrito ante la Corte, que los magistrados de la Casación provincial han basado su resolución en mentiras, no es algo menor. "La resolución indica dos motivos: la supuesta ausencia de la terapeuta privada de la niña diciendo que había declarado sola y la supuesta no intervención de la asesora de menores. Esto es mentira. Surge de las videograbaciones que la joven declaró acompañada, sentada codo a codo, con su terapeuta privada que era lo que eligieron con el abogado de la familia. Por otro lado, se evidencia que la asesora de menores estaba presente en la sala de audiencias, sentada junto al patrocinante letrado del particular damnificado y a los dos fiscales. El argumento de la Casación es mentira", indicó el abogado.

Lo cierto es que, tal como se denuncia, el fallo que conmocionó al universo jurídico en nuestro país y puso este caso en el centro de la atención mediática tiene, desde el aspecto formal, características muy fuertes: "En 6 carillas han borrado siglos y siglos de historia del jurado popular realizando una resolución antidemocrática, inconstitucional, es lisa y llanamente un atropello a la institución. Estamos notando que Casación está revocando ciertas absoluciones en ciertos tipos de casos, pero también está realizando un análisis muy poco crítico en los mismos casos pero con condena. Hay un direccionamiento claro".