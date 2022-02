Sergio Berni volvió a la carga y ahora hundió a Alberto Fernández

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, volvió a brindar declaraciones explosivas y a las críticas que ayer había deslizado contra el ministro de Ambiente Juan Cabandié y los dirigentes políticos de la oposición, este martes sumó artillería pesada contra el presidente Alberto Fernández y el kirchnerismo. El funcionario de Axel Kicillof se encuentra en Corrientes ayudando a combatir los incendios y cuestiona a aquellos que se quejan por las redes pero no hacen nada para ayudar.

Desde hace días que Sergio Berni se viene mostrando filoso en cada entrevista que da. Hoy habló con Radio La Red y hundió al presidente Alberto Fernández. "Si Alberto se presentara para la reelección, yo no lo voy a votar", dejó claro el funcionario bonaerense marcando sus diferencias con el estilo de gestión del mandatario.

uD83DuDDE3uD83CuDF99 #Vilouta910 | @SergioBerniArg: “Si Alberto Fernández se presentar para la reelección no lo voy a votar” con @pviloutaoficial uD83DuDCFB | AM 910 — Radio La Red AM 910 (@radiolared) February 22, 2022

Pero al mismo tiempo, Berni volvió a decir que ya no se siente identificado tampoco con el kirchnerismo y explicó por qué. "El kirchnerismo decidió construir un futuro con actores con los que no me siento cómodo”, comenzó. “El kirchnerismo es expulsivo. Argentina no necesita espacios expulsivos, sino que abrace a todos”, adhirió el ministro.

Por otro lado, se refirió al acuerdo con el FMI y si bien dijo que le parece inmoral aclaró que el default no era una opción. “Creo que moralmente no habría que firmar con el FMI, pero entrar en un default sería catastrófico para Argentina”, esgrimió.

Por último, volvió a cargar contra toda la dirigencia política por su falta de reacción ante los incendios en Corrientes y aclaró que no alcanza con quejarse en las redes. “A algunos la realidad le duele. Es de inoperante, miserable e insensible no ir. Solamente en Argentina pasa que se le pregunta a un funcionario por qué va", disparó Berni.

“Que cada uno se haga cargo de sus acciones u omisiones”, agregó y volvió a la carga contra la Casa Rosada. “Ayudar a las provincias es obligación del Gobierno Nacional”, sentenció.