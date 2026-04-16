Javier Milei reafirmó su apoyo a Netanyahu: "Defiendo la causa de Israel y del pueblo judío"

En un contexto marcado por la escalada bélica en la región, y a pocas horas de su viaje a Israel, Javier Milei concedió una entrevista a un canal local en la que reafirmó su respaldo al Estado conducido por Benjamin Netanyahu: “Lo hago sin especulación política”, aseguró.

En diálogo con Canal 14, el mandatario subrayó que su postura no es reciente. “Siempre sostuve que apoyo la causa de Israel y del pueblo judío porque es una causa justa. No hay cálculo político detrás. Es una convicción profunda y, como jefe de Estado, tengo la responsabilidad de sostener esa posición”, afirmó.

Para Milei, el respaldo a Israel no admite matices. “Es una causa justa. No tengo contradicciones entre lo que siento y lo que considero correcto, y por eso la defiendo con la convicción con la que lo hago”, sostuvo.

En paralelo, el Presidente expresó su satisfacción por haber sido invitado a participar de las celebraciones por el Día de la Independencia de Israel, que se desarrollarán entre el 19 y el 22 de abril.

El viaje, que en las últimas horas había quedado bajo evaluación oficial por la escalada del conflicto en Medio Oriente, finalmente se mantuvo en agenda.

“Estoy conmovido por la invitación”, afirmó el mandatario, quien participará del encendido de una antorcha durante la ceremonia. Según destacó Canal 14, se trata de un hecho inédito: es la primera vez que un jefe de Estado extranjero interviene de esa manera en el acto central.

Expectativa por la posible presencia de Donald Trump

En ese marco, también se especula con la presencia de Donald Trump, en coincidencia con el reciente anuncio de un alto el fuego entre Israel y Líbano, que comenzará a regir este jueves a las 18.

Distinción oficial y agenda bilateral con Israel

Durante la gira, además, Milei será distinguido con la Medalla Presidencial de Honor por su par israelí, Isaac Herzog, y mantendrá una agenda enfocada en profundizar la cooperación política y diplomática entre ambos países.

Evalúan trasladar la embajada argentina a Jerusalén

Por otro lado, el Gobierno analiza avanzar con gestos de alto impacto, como el eventual traslado de la embajada argentina desde Tel Aviv a Jerusalén.

La medida, que aún no fue confirmada, reforzaría el alineamiento internacional de la administración libertaria y marcaría un giro en la política exterior argentina.