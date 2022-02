Gerardo Morales y Juan Schiaretti se plantan contra Horacio Rodríguez Larreta y Áxel Kicillof por los subsidios

La idea del gobierno nacional de trasladar a la Ciudad de Buenos Aires la administración de varias líneas de colectivos hizo que se pusiera nuevamente en agenda en tema del reparto de los fondos públicos entre las provincias. A pesar de que el principal reclamo fuese planteado por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, su socio dentro del frente Juntos por el Cambio, Gerardo Morales, se desmarcó y ahora gana respaldo entre los gobernadores.

El gobernador estuvo al frente del encuentro que la conducción de la UCR y los líderes parlamentarios de esa fuerza realizaron en Santa Fe. Tras el cónclave, se mostró junto a su par cordobés con quien firmó acuerdos de promoción turística y aprovecharon para conformar un particular frente común.

El conflicto surgió luego de que se realizaran los primeros anuncios sobre el acuerdo que había alcanzado la Nación con el Fondo Monetario Internacional (FMI). A pesar de que desde el Ejecutivo lo negaron, la entidad había pedido un recorte del gasto público. Esto derivó en un plan para traspasar a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, 32 líneas de colectivos que actualmente son subsidiadas por el Gobierno nacional desde donde se destina $14 mil millones.

Rodríguez Larreta decidió dar batalla a esta decisión y hasta intentó plantearla en el "retiro espiritual" que realizó Juntos por el Cambio en Olivos pero el tema fue rápidamente esquivado.

Pero no se trató solo de un desaire por parte de sus compañeros sino que muchos de sus socios políticos decidieron salieron a dar resonantes declaraciones. Uno de ellos fue Morales, y claro que al ser el presidente de la UCR, sus palabras tuvieron una mayor importancia. El gobernador de Jujuy no solo reclamó que los subsidios que la Nación reparte no están bien distribuidos sino que también acuso a Mauricio Macri y Alberto Fernández de ser "muy porteños".

"¿Por qué los cabecitas negra del Interior se tienen que hacer cargo de todo? Hay que terminar con todo el tema de los subsidios al Área Metropolitana" de Buenos Aires", sumó el jujeño.

Desde Corrientes, Gustavo Valdés se sumó: "Es injusto que el 80% de los subsidios vaya al AMBA y no venga al interior provincial”.

Recientemente, fue el cordobés Juan Schiaretti quien decidió unirse a las críticas. "No puede ser que la luz eléctrica cueste más barata en el AMBA que en cualquiera de las provincias", señaló como parte del reclamo y agregó que considera "injusto" que el área metropolitana de Buenos Aires "se lleve el 85% de los subsidios y al interior le quede el 15%".