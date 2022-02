Gerardo Morales fulminó a un funcionario K y disparó contra Horacio Rodríguez Larreta

En diálogo con CNN Radio, el presidente de la UCR Gerardo Morales cargó duramente contra el ministro de Ambiente Juan Cabandié por su falta de reacción ante los incendios que se registran en la provincia de Corrientes. Además, se mostró a favor de la quita de subsidios al transporte en CABA y tomó distancia del reclamo que lleva adelante el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

“Acá no hay un tema en contra de Horacio, pero hay temas de la cuestión federal que no compartimos. Hay una asignación de subsidios para el transporte muy importante que hace que en el área metropolitana terminen pagando el boleto 18 pesos y en el interior el promedio sea 50 pesos", expresó sobre ese segundo tema el gobernador de la provincia de Jujuy. "Lo que a mí me parecería injusto es que el gobierno Nacional solo le quite a CABA y no a toda el área metropolitana", agregó.

Incluso, se animó a dar un paso más y habló sobre otra tarifa que debe corregirse en el AMBA: la eléctrica. "Pasa lo mismo con la energía. Nosotros en el interior pagamos cinco veces más caro que en el área metropolitana. Mauricio Macri había comenzado un camino que este gobierno revirtió que era pasarle Edenor y Edesur a los gobiernos de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, como tenemos en todas las provincias. Yo como gobernador soy responsable de la distribución de la energía", expresó.

"En Jujuy y en las mayorías de las provincias tenemos un subsidio directo, por demanda, es decir, no hay segmentación de tarifas. La tarifa es única depende del nivel del usuario, ya sea residencial o industrial, por categorías. Pero después yo estoy poniendo todos los meses más de 30 millones de pesos para el subsidio de la tarifa social que abarca a un conjunto de 80 mil personas. Me parece que hay que ir a un sistema mucho mas justo en el país, no solo en el transporte, sino también en energía y en agua, porque la mayoría de los subsidios están concentrados en el área metropolitana”, aseveró.

"Yo no tengo nada contra los porteños. Hay un tema que tiene que ver con cómo se armó este país. Es distinto gobernar CABA que gobernar Jujuy, Corrientes, Mendoza, Chaco o Santa Fe. O gobernar la provincia de Buenos Aires. María Eugenia Vidal gobernó la provincia de Buenos Aires y es como hacer un curso acelerado para gobernar el país. Es mucho mas fácil gobernar la ciudad de Buenos Aires", remarcó.

Cabandié se tiene que callar la boca

Por otro lado, Gerardo Morales cargó duramente contra el ministro kirchnerista Juan Cabandié y lo acusó de usar un tema sensible como los incendios en Corrientes para hacer política. "A mí me parece que está muy mal que Cabandié, igual que como hace el kirchnerismo, tome temas que duelen, que son de políticas públicas, para profundizar el relato, para pelearse con el Gobernador y para no asistir a la provincia como se debe", manifestó el gobernador de Jujuy.

"Lo que tiene que hacer Cabandié es cerrar la boca y dedicarse a hacer lo que tiene que hacer un ministro nacional, que es estar en todo el territorio ayudando a los gobiernos provinciales y locales”, esgrimió en referencia a una supuesta intención del funcionario del kirchnerismo de "plantear divisiones entre Jujuy y Corrientes".

En este momento difícil que atraviesa #Corrientes, desde la provincia de Jujuy colaboramos con @CorrientesGob que viene batallando sin descanso para desactivar los focos de incendios en la provincia. https://t.co/LwDPIbhMKd — Gerardo Morales (@GerardoMorales) February 11, 2022

"Me pareció lamentable, irresponsable en un momento tan difícil", finalizó.