Quita de subsidios: otro gobernador de Juntos por el Cambio le soltó la mano a Horacio Rodríguez Larreta

El gobernador radical de Corrientes y miembro de Juntos por el Cambio, Gustavo Valdés, se refirió a la quita de subsidios a los colectivos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y le soltó la mano al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien se encuentra en una puja constante con el Gobierno nacional para evitar el recorte.

En ese sentido, Valdés se paró en la vereda opuesta y consideró en diálogo con CNN Radio que “el Gobierno nacional debe ser justo en la distribución”.

"Es injusto que el 80% de los subsidios vaya al AMBA y no venga al interior provincial”, lanzó al mencionar la diferencia en la distribución de fondos entre las provincias del interior y el territorio gobernado por Rodríguez Larreta.

Respecto a la situación en su provincia, en la cual un boleto de colectivo cuesta entre 50 y 60 pesos y, a su vez, con menor cantidad de pasajeros, comentó: “Nosotros reclamamos por nuestros subsidios, ahora el Gobierno nacional debe resolver esta distribución de subsidios y tiene que ser lo más justo posible”.

“No se puede ajustar a una jurisdicción solamente, cuando lo que vemos es que el subsidio está distribuido en dos jurisdicciones, que son la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Si no le saca a la provincia de Buenos Aires, ahí no hay equidad”, concluyó.

El gobernador correntino, Gustavo Valdés.

Las críticas previas de Gerardo Morales

Por otro lado, Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, también se despegó de Rodríguez Larreta respecto a la quita de subsidios al transporte público.

“Acá no hay un tema en contra de Horacio, pero hay temas de la cuestión federal que no compartimos. Hay una asignación de subsidios para el transporte muy importante que hace que en el área metropolitana terminen pagando el boleto 18 pesos y en el interior el promedio sea 50 pesos", expresó sobre ese segundo tema el gobernador de la provincia de Jujuy. "Lo que a mí me parecería injusto es que el gobierno Nacional solo le quite a CABA y no a toda el área metropolitana", agregó a CNN Radio.

Pasa lo mismo con la energía. Nosotros en el interior pagamos cinco veces más caro que en el área metropolitana. Mauricio Macri había comenzado un camino que este gobierno revirtió que era pasarle Edenor y Edesur a los gobiernos de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, como tenemos en todas las provincias. Yo como gobernador soy responsable de la distribución de la energía", expresó.