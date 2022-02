Cristina Fernández de Kirchner saca a la cancha a su candidato preferido para el 2023

En medio del silencio de Cristina Fernández de Kirchner luego de la renuncia de Máximo a la presidencia del bloque de diputados del Frente de Todos comienza a emerger Eduardo “Wado” de Pedro como figura de recambio para el 2023. La mayoría de las fuentes consultadas por MDZ coinciden en afirmar que la vicepresidenta pone en la cancha al principal aliado de su hijo especulando al mismo tiempo con ser candidato a presidente o a gobernador de la provincia de Buenos Aires.

“Las señales son deliberadamente confusas, Wado se mostró activo en los últimos días visitando a gobernadores del PJ y además se empieza a mover territorialmente en Buenos Aires”, comenta una fuente oficialista. Son varios los intendentes del Gran Buenos Aires que comentan haber recibido llamados de la vice para habilitarle acciones y recorridas en sus distritos al ministro del Interior. “Lo empieza a instalar como un jugador polifuncional ante el fracaso de Axel Kicillof y las malas mediciones de Máximo”, agrega un diputado del Frente de Todos.

“Wado tiene un par de activos que lo ponen en carrera, lo conocen pocos y no mide mal”, comenta un encuestador con buenos contactos con el oficialismo. Tal como venimos anticipando en MDZ, toda la primera línea del FdT tiene mucha más imagen negativa que positiva, sobre todo el jefe de La Cámpora que era la gran apuesta de Cristina para las próximas elecciones presidenciales. Y además ella está absolutamente decepcionada con el actual gobernador de Buenos Aires, quien no sólo perdió el poder, sino que aparentemente no tendría chances de aspirar a un nuevo mandato.

Luego de las elecciones legislativas todo el peronismo bonaerense se empezaba a encolumnar con el ascendente jefe de Gabinete, Martín Insaurralde como el candidato a la sucesión de Kicillof, el sueño del regreso de un intendente a La Plata después de tantos años de experimentos. “Máximo se sigue mostrando cerca de Martín y parece jugar al proyecto presidencial de su amigo Wado para generar un recambio generacional en los dos cargos más estratégicos en términos institucionales”, dice un jefe comunal de la Tercera Sección Electoral.

La sensación que se percibe en gran parte del oficialismo es que la movida de Wado es un globo de ensayo que apunta a instalarlo en primera instancia y luego se verá donde lo ponen. “Todavía no está definido, ni siquiera se sabe si va a terminar siendo candidato a algún cargo”, agrega un vocero de la Casa Rosada, en cuyas oficinas más importantes no es muy popular. En el entorno del presidente Alberto Fernández no lo quieren y suelen mofarse diciendo que “recorre los pasillos como un fantasma”.

Pero lo concreto es que el ministro del Interior se ha mostrado muy activo y mediático en los últimos tiempos. Trata de presentarse como más moderado que su jefa y su socio Máximo. Desde su entorno pretenden instalar que no estuvo “para nada de acuerdo” con la renuncia de su amigo a la bancada de diputados del oficialismo. También intentan “humanizarlo” haciendo trascender las razones por las cuales siempre tuvo dificultad para el habla. Todo apunta a presentar un referente K que no mida tan mal. No será fácil pero falta una eternidad.