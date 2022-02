La chicana de Alberto Fernández a Horacio Rodríguez Larreta por los subsidios en el transporte

A pesar de que el Gobierno y, específicamente, el presidente Alberto Fernández asegurara que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no implicaría un ajuste, lo cierto es que desde Casa Rosada se encuentran buscando reducir el gasto. Una de las estrategias es quitando parte del dinero que la Nación aporta a través de subsidios. Pero el tema provocó un nuevo conflicto con Horacio Rodríguez Larreta.

La idea de la Nación es traspasar a la Ciudad de Buenos Aires la administración de 32 líneas de colectivos. Esto implicaría un ahorro de 13.000 millones de pesos en calidad de subsidios que recibe el dirigente del PRO, quien se encuentra bastante solo en su cruzada para que Fernández no lleve adelante esta medida ya que, otros gobernadores de Juntos por el Cambio decidieron correrse de la pelea. Es que, ninguna provincia recibe un aporte semejante.

Este sábado, Fernández ratificó el cambio y lo hizo a través de una chicana en la que le "recordó" a Rodríguez Larreta que la Ciudad de Buenos Aires es un territorio "autónomo", por ende, debe ser capaz de "autofinanciarse".

"Hay que ir resolviendo este tema con seriedad. Soy porteño, amo a la ciudad y celebro la autonomía de la ciudad, pero esto de ser autónomo para hacer lo que quiero pero me dan la plata para hacerlo, no es razonable", planteó el mandatario en diálogo con radio Diez.



En ese marco, el mandatario sostuvo que "uno mira lo que cuesta un pasaje en el interior y en la Ciudad de Buenos Aires y se da cuenta enseguida que hay discriminación" y agregó: "El problema que genera esto es que viene el resto del país y dice 'quiero lo mismo que la Ciudad'".



En otro tramo, el jefe de Estado dijo que "hasta el día de hoy seguimos pagando el sueldo de todos los policías (de la ciudad), pero no del Chaco o de otras provincias, y esto mismo pasa con la energía y el transporte"



"No es para ponerse en ese lugar que se ponen los porteños y sus gobernantes. Hay que entender que hay que debatir y resolver con seriedad y abordar un problema que existe", concluyó el mandatario.



Ayer, en Puerto Iguazú, el Gobierno nacional logró el apoyo de los gobernadores del Norte Grande -incluidos los radicales Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes)- en "la decisión de descentralizar", en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, "el manejo del transporte" y destacaron que "en esto hemos sido todos los gobernadores consecuentes".