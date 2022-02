Máximo Kirchner, el "adolescente caprichoso" al que ya no quieren en el PJ bonaerense

"Impecable". Simple, sencillo pero implacable. Un reconocido funcionario que también es autoridad partidaria, calificó al documento que firmó el ex presidente del PJ bonaerense, Fernando Gray, en la que éste le reclama la renuncia a la presidencia del PJ bonaerense a Máximo Kirchner.

Gray fue el único, y lo sigue siendo, que se negó a la asunción virtual del hijo de los dos presidentes como máxima autoridad partidaria y con sus presentaciones judiciales impidieron que asumiera de manera anticipada la máxima responsabilidad que ejercían Gustavo Menéndez y el intendente de Esteban Echeverría hasta el 17 de diciembre de 2021.

Tras enumerar todas las contingencias y complicaciones que provocó la llegada del joven Kirchner al poder del justicialismo bonaerense, Gray consideró que la "historia concluye con la autoproclamación de Máximo como presidente del PJ bonaerense y yo continúo mi reclamo en el más alto tribunal del país", la Corte Suprema sobre la que hoy el kirchnerismo reclama su renuncia en masa.

"Ahora bien, me pregunto, con la renuncia a la jefatura del bloque de Diputados nacionales del Frente de Todos, ¿se expresa el pensamiento del peronismo bonaerense o sólo de La Cámpora?", a lo cual se responde, dijo. "No somos adolescentes caprichosos. Somos dirigentes políticos con responsabilidades sobre más de 40 millones de argentinos", continuó.

En una extensa carta firmada como presidente del PJ de Esteban Echeverría, Gray destacó que fueron Juan D. Perón y Néstor Kirchner los que marcaron el rumbo y el criterio en cuanto a cómo negociar con el FMI y que siempre las consecuencias de sus políticas de ajustes eran reprobadas por el peronismo.

"No conozco la letra chica del acuerdo, pero tengo la suficiente responsabilidad política e institucional para no llevar a la Argentina al abismo", dijo en otro párrafo para luego criticar a Kirchner porque "está trabajando para complacer al núcleo duro" y el Gobierno nacional "ha sido elegido para buscar soluciones a la inmensidad de temas irresueltos".

En las cercanías de Alberto Fernández todo fue sorpresa durante el transcurso de la tarde de ayer y el día de hoy. Saben que debían viajar tranquilos y nada hacía prever un nuevo terremoto político interno, y al estilo Cristina, su hijo lo hizo a través de una carta pública apoyada por los sectores más ultras del frentetodismo, lo que anticipa, también, un tortuoso trámite parlamentario si el acuerdo con el FMI ingresa al Congreso nacional.

"Vos sabes que yo banco a Máximo porque es muy claro siempre. Pero en esta se equivocó", le confesó a MDZ un miembro partidario que habla con todos los sectores. Otros, en cambio, directamente toman todo lo que está pasando en la centralidad del poder con una mezcla de risa y llanto.

El hijo de los dos presidentes ya había hecho famosa su frase sobre los votos que tendría el Gobierno en caso de discutir el tema del FMI no lo necesitaría a él. "La oposición votará a favor, así que a mí no me necesitan", había dicho hace dos meses. Cumplió.

Cuando habían pasado las elecciones del año pasado, y a pesar de la remontada bonaerense que no alcanzó, el presidente confesó que perjudicó tanto la derrota de las PASO como la carta bomba de su vicepresidente pero, a pesar de todo, él no sería el que rompería el Frente de Todos echando a los funcionarios que ya no lo respetan.

"Quizás se vayan solos y empezamos a trabajar como queremos", se entusiasma el mismo que calificó de "impecable" el documento de Gray.