AmCham afirmó que el Gobierno "está en la dirección correcta", pero pidió que integre a las provincias
El CEO de la cámara americana, Alejandro Díaz, ponderó el modelo económico de Javier Milei, aunque instó a un plan estratégico con todo el país.
En el cierre del evento anual que organiza la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), el CEO de la entidad, Alejandro Díaz, afirmó que el Gobierno de Javier Milei “está en la dirección correcta”, aunque instó a que ese plan incluya a las provincias.
“Pensamos que el proceso de estabilización, más allá de que es perfectible, más allá de que la inflación aún no está en los niveles que todos pretendemos, está claro que hoy es más sencillo, más fácil predecir, al menos, el escenario macroeconómico", dijo.
“El proceso de regulación y de transformación que tienen las empresas hoy es totalmente distinto a lo que pasaba hace dos años. Hoy, cualquier empresa puede decidir su portafolio de productos, puede definir cómo le importa, qué le importa, cuáles son las condiciones comerciales, puede fijarse en el consumidor y el cliente para entender, de alguna manera, qué es lo que debe lanzar en la Argentina”, agregó el empresario en su alocución.
“Estamos en las últimas etapas de liberación del cepo, este, para las empresas, claramente hoy la empresa tiene absoluta libertad para moverse en un entorno comercial, como pasa en cualquier país normal del mundo. O nosotros lo planteamos con una excepción, pero claramente es el escenario que se fue construyendo a partir de esta nueva administración. Por lo cual, dado esto por sentado, ¿por qué quisimos introducir un nuevo concepto? El nuevo concepto es el desarrollo”, planteó Díaz.
Para el CEO de la cámara americana, la gestión libertaría “está en la dirección correcta”, pero “simplemente falta ese proceso en el cual el rol principal empiezan a tener otros actores de un modelo republicano como argentino, que son las provincias”.
“La Argentina está en una dirección que, obviamente, avalamos y valoramos. Sabemos que el corto plazo puede ser conflictivo, especialmente para los sectores más vulnerables, pero tiene que haber una una construcción colectiva de todos los actores que permitan ir, continuar en esa dirección y construir un país de largo plazo", concluyó.
¿Qué dijo la presidenta de AmCham en el Summit 2026?
Por la mañana, la presidente de AmCham, Mariana Schoua indicó que “Argentina empieza a dejar atrás una lógica de supervivencia para volver a discutir desarrollo. Y ese cambio no es menor: durante años, el debate estuvo centrado en cómo estabilizar; hoy, por primera vez en mucho tiempo, tenemos la oportunidad de discutir cómo crecer”.