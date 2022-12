El día que Horacio Rodríguez Larreta se convirtió en "halcón" y Patricia Bullrich en "paloma"

Se dispara la campaña electoral y Horacio Rodríguez Larreta sale a copar el escenario nacional. El jefe de gobierno porteño no sólo gana centralidad en la puja con Nación por los fondos de la coparticipación sino que además se prueba el traje de "halcón" que hasta ahora era patrimonio exclusivo de Patricia Bullrich, su competidora en la interna del macrismo.

Luego de la decisión de Alberto Fernández de acatar el fallo de la Corte Suprema y pagar con bonos los fondos que reclama la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Larreta y Bullrich invirtieron roles. Mientras el jefe de gobierno porteño instruyó al Procurador General porteño para presentar una nueva denuncia penal contra los funcionarios del gobierno nacional que, a su criterio, vuelven Bullrich retiró la denuncia por sedición que había impulsado contra el Presidente.

La titular del PRO salió a celebrar la decisión de Alberto Fernández en Twitter al grito de "Ganamos" asegurando que "El Gobierno no pudo romper el Estado de Derecho en la Argentina". Una actitud conciliadora más cercana a las palomas del macrismo. Larreta en cambio redobló la apuesta en modo halcón al informar a la Corte "el incumplimiento del fallo" y presentar una nueva denuncia penal. Roles invertidos que sacuden la interna del PRO ante la llegada del año electoral

"El Poder Ejecutivo sigue sin cumplir el fallo de la Corte Suprema de Justicia al no acatar lo ordenado por el máximo tribunal en su respuesta a la medida cautelar presentada por el Gobierno de la Ciudad", sostuvo el comunicado oficial de la administración de Horacio Rodríguez Larreta. "La Corte resolvió que se entregue al Gobierno porteño el 2,95% de los fondos coparticipables. La sentencia no afecta los fondos que reciben las provincias. Además, los recursos de la coparticipación se deben transferir diariamente y no pueden ser reemplazados discrecionalmente por otra forma de financiamiento", aclaró el texto. Y finalizó: "Tal como lo establecen las normas republicanas en un país con división de poderes, los fallos se cumplen, no se interpretan".

Esta mañana, para reforzar su metamorfosis de "halcón", Horacio Rodríguez Larreta, presentó a los nuevos integrantes del Gabinete en la Ciudad de Buenos Aires. Entre las incorporaciones está el economista Martín Redrado en la Secretaría de Asuntos Estratégicos, Waldo Wolff en la Secretaría de Asuntos Públicos, y Silvia Lospennato, integrante ad honorem (ya que continuará como diputada) en el Consejo Consultivo de la Secretaría de Género. "Nos llena de orgullo la enorme transformación que venimos llevando a cabo en la Ciudad de Buenos Aires, que la empezó Mauricio Macri como jefe de Gobierno y nosotros la continuamos", comenzó Rodríguez Larreta su discurso y continuó: "Hemos decidido algunas incorporaciones para seguir enriqueciendo el equipo de la Ciudad".

Por la mañana de ayer, el presidente Alberto Fernández comunicó que acatará el fallo de la Corte e informó que le pagará a la Ciudad a través de bonos. También reveló que presentará un recurso "in extremis", que recusará a las autoridades del máximo tribunal y que enviará al Congreso un proyecto de ley que prevea los recursos que hagan posible cumplir la manda, a ser tratado en sesiones extraordinarias. "Las decisiones judiciales son obligatorias aún cuando las estime disvaliosas e injustas. Respetuoso del Estado de Derecho buscaré revertir la mala resolución de la Corte y retomar la senda del federalismo observando y haciendo observar la Constitución como he jurado hacer", planteó el mandatario a través de un hilo de Twitter.

Por su parte, el ministro de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, cuestionó la metodología de pago anunciada por la administración de Fernández a través de bonos TX31. "Las sentencias no se discuten, se cumplen y la Corte ordenó restituir los fondos", respondió el primo del exmandatario Mauricio Macri al extenso hilo de Twitter elaborado por el jefe de Estado. Además, agregó: "Pero como siempre el Presidente hace todo a medias. Pagar con un bono a 90 días es seguir perjudicando a la gente. Gobiernen con seriedad".