Rodríguez Larreta, a fondo: exige cumplimiento del pago en tiempo y forma

Horacio Rodríguez Larreta pisó el acelerador en días de "halconización", según definen en su entorno por los fondos coparticipables que debería cobrar de Nación. Ese 2,95% que representan casi 180.000 millones de pesos hicieron que el jefe de Gobierno porteño muestre los dientes y cierre filas más que lo hecho durante la pandemia: sea quien sea de Juntos por el Cambio que gane la Ciudad o el país, nadie quiere salir perdiendio y Larreta juega el juego mejor que ninguno a la hora de interpretar la situación. El comunicado es contundente y despeja dudas de lo que será un nuevo round con Alberto Fernández, quien sostiene en privado que nada cambió del comunicado del jueves pasado, donde sentó su postura y se paró de manos en medio de un conflicto que no es ni económico ni jurídico: es político.

"Tal como estaclecen las normas republicanas de los países con división de poderes democráticos, los fallos se cumplen, no se analizan", expresa el comunicado porteño. El Gobierno porteño sigue convencido de que el dinero para la Ciudad está y que la asfixia de Nación corresponde a una cuestión ideológica y no económica. El año electoral obliga a la mirada política por sobre la económica, dado que la Ciudad sobrevivió estos años con mayores impuestos y recurriendo a bonos por la falta de los 3% que dicen, le corresponden y no se los dan.

En el mismo sentido salió Jorge Macri en Twitter: "Las sentencias no se discuten, se cumplen y la Corte ordenó restituir los fondos. Pero como siempre el presidente hace todo a medias. Pagar con un bono a 90 días es seguir perjudicando a la gente. Gobiernen con seriedad". Así se confirma entonces la relación y mirada estrecha entre el ministro de Gobierno que llegó para aportar volumen político y territorialidad a la campaña que lo tiene como principal aspirante a la sucesión de Larreta en la Ciudad.

Así lo explica más adelante: "1. Se presentó hoy un escrito en la Corte informando el incumplimiento del fallo y pidiendo que se arbitren los medios necesarios para que se acate el mismo. 2. Se instruyó a la Procuración General para que inicie una demanda penal a los funcionarios responsables de no acatar el fallo". Y agrega: "El Poder Ejecutivo sigue sin cumplir el fallo de la Corte Suprema de Justicia al no acatar lo ordenado por el máximo tribunal en su respuesta a la medida cautelar presentada por el Gobierno de la Ciudad. Por otra parte, la reciente decisión del Gobierno Nacional no modifica el accionar de la Ciudad".

El siguiente accionar de Nación será entonces la emisión de bono de 90 días para poder cumplimentar dado que Alberto Fernández explica que no tienen los fondos.