Patricia Bullrich celebró la "victoria" contra el Gobierno y anticipó la estrategia de JxC

La precandidata presidencial y presidenta del PRO, Patricia Bullrich, habló en MDZ Radio y celebró la marcha atrás que tuvo que dar el Gobierno nacional al decidir acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que obliga al Ejecutivo a reintegrar el cobro del 2,95% de los fondos coparticipables de la Ciudad de Buenos Aires.

De esta manera, la titular del PRO sostuvo que "el hecho de que el Gobierno haya aceptado el fallo de la Corte es desde la perspectiva institucional un triunfo de Juntos por el Cambio".

"Esto implica que tuvo que recular y no salir de la Constitución. Por otro lado, hay algo que está incompleto, que no es lo ideal, que es que quieran pagar con bonos. Ahora será la Corte Suprema de Justicia quien deberá decidir si acepta o no acepta este mecanismo o si mantiene el mecanismo que tiene dentro del fallo, que dice que se debería pagar de manera regular y diaria”, explicó Bullrich.

¡Ganamos! El Gobierno no pudo romper el Estado de derecho de la Argentina.

Suspendemos la denuncia por sedición mientras se mantengan dentro del Estado constitucional. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 26, 2022

“La aceptación del fallo ya sienta un precedente en el momento en que el Gobierno depositó un instrumento distinto, que son los bonos. No es lo mejor, no es el camino que le dijo la Corte Suprema que tenía que seguir exactamente. El solo hecho de la aceptación del fallo pone las cosas en una situación totalmente distinta a la que estábamos hace unos días”, añadió Bullrich, quien junto a Fernando Iglesias y Sabrina Ajmechet , ambos legisladores nacionales, habían denunciado al presidente Alberto Fernández por sedición y traición a la patria debido a que no quería acatar el fallo de la Corte.

Por otra parte, el debate de los próximos días será llevado a cabo por los magistrados del máximo tribunal que discutirán acerca de la metodología de pago que tendrá el Gobierno nacional para con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Al respecto, Bullrich sostuvo que “la tarea de la Ciudad de Buenos Aires será presionar para que ese dinero entre a la caja de manera inmediata y eso será importante desde una perspectiva más estratégica y nacional y no tanto a la vía municipal".

“De hecho que haya un principio de acatamiento del fallo es institucionalmente importante. Luego se verá de qué manera se hará, pero queremos que tampoco se haga con emisión y menos con inflación. Eso también es importante, porque el país está bajando el gasto y ahora lo que tiene que hacer es sacarle la plata que le dan a provincia para dársela a la Ciudad de Buenos Aires”, concluyó la presidenta del PRO.