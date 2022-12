Impensado vaticinio de Elisa Carrió sobre el futuro de Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner

Elisa "Lilita" Carrió, titular de la Coalición Cívica ARI, vaticinó que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner "ya fue" camino a las elecciones 2023, y reveló que no apoyará al expresidente Mauricio Macri al argumentar que ninguno "gana en segunda vuelta".

"Por qué nadie se va a presentar de los que dicen que se iban a presentar, porque no ganan en segunda vuelta ninguno de los dos (Mauricio Macri y Cristina Kirchner). Todo el que polariza no gana. Cristina (Kirchner) se tenía que retirar, igual va a tener prisión domiciliaria", pronosticó la dirigente opositora en diálogo con LN+.

En la misma línea, consultada sobre Macri, Carrió respondió con seguridad: "No gana en segunda vuelta".

"Hoy no tengo candidatos. Lo mío no es personal, no es con Macri, he trabajado esos cuatro años, pero ya está, perdí esa amistad profunda", manifestó, y continuó: "Cada uno elije a sus amigos y obra en la vida, pero la relación política se mantiene, ahora si vos me preguntas si lo voy a apoyar, no".

Asimismo, la dirigente expuso que si la coalición de Juntos por el Cambio "no se resuelven las cuestiones morales" podría presentarse como candidata. "No me importa ganar o perder, me importa que haya un voto que salve tu conciencia", subrayó, y aclaró que "no tiene candidatos".

Por otro lado, Carrió habló del presidente Alberto Fernández al manifestar que hoy “no es", pero que "puede serlo”, y reflexionó: "Siempre uno puede empezar a ser. No hay persona que tenga el ‘no ser’ como destino. Siempre hay un último minuto que podés cambiar”.

Por último, la dirigente de la CC respaldó las elecciones PASO como herramienta electoral y se mostró optimista sobre una posible reforma democrática por parte del jefe de Estado.

“Un hombre sin rumbo puede tener un rumbo en los últimos seis meses de gobierno. Puede hacer una reforma democrática con boleta única, que implica el no manoseo por parte de los fiscales, nombrar un jefe de mesa que tenga formación y no esté por parte de los partidos, y la lista única”, declaró en referencia al jefe de Estado, y concluyó: “El problema de Argentina no es Alberto, es que no tenemos estado”.