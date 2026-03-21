Gobernadores del NEA otorgaron aumentos salariales entre el 2 y 7%.

El gobernador de Formosa , Gildo Insfrán, confirmó un aumento salarial del 7 % para los empleados públicos activos y pasivos. También anunció un incremento del 35% en las asignaciones familiares y garantizó en 940.000 pesos el salario mínimo de bolsillo para los trabajadores estatales.

En cuanto al cronograma de pagos, el 29 de marzo percibirán sus haberes los jubilados y pensionados de la Caja de Previsión Social del Estado provincial. En tanto, el lunes 30 comenzará la cancelación de haberes a los agentes activos, con pagos para DNI finalizados en 0, 1, 2, 3 y 4. El martes 31 cobrarán los trabajadores con documentos terminados en 5, 6, 7, 8 y 9, completando así el pago total de sueldos del sector público.

En Chaco, el gobernador Leandro Zdero anunció una actualización salarial para trabajadores del Estado. En febrero, el aumento fue del 3% para docentes y personal policial; en marzo, la suba alcanzó al escalafón general con otro 3%; y en abril se aplicará un incremento del 2% para todos los sectores de la administración pública. Además, el concepto “Aula” para docentes se incrementará de 400 a 520 puntos, reforzando el ingreso de quienes asisten a clases.

Por su parte, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, anunció un aumento salarial del 6% para empleados públicos provinciales —activos, jubilados y pensionados— aplicable desde los sueldos de marzo de 2026. También se confirmó una ayuda escolar de 230.000 pesos por hijo, alcanzando a trabajadores de los sectores docente, salud y seguridad.

En Misiones , el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, informó que el Gobierno continúa con las mesas de negociación salarial en distintos sectores de la administración pública, en un contexto económico complejo a nivel nacional. Las reuniones incluyeron a representantes gremiales y abarcaron tanto a trabajadores activos como a jubilados, pensionados y retirados.

Según explicó el funcionario, se trabajó en mesas sectoriales como Salud Pública y Administración Central con gremios como UPCN, ATE y la CGT. Allí se avanzó en una pauta general de incrementos para marzo y mayo, incluyendo un aumento del 5,1% para jubilados y pensionados en marzo, junto con la actualización de la movilidad para retirados.

Además, se estableció una nueva escala de asignaciones familiares que rige desde marzo, y en el área sanitaria se prevé una recategorización pendiente para abril. Safrán destacó la continuidad del diálogo con los gremios como eje de la política salarial, buscando soluciones sostenibles y previsibilidad para los trabajadores.

Asignaciones familiares

En este marco, el gobernador Hugo Passalacqua anunció la actualización de las asignaciones familiares, con montos que varían según el nivel salarial. Entre los beneficios se incluyen asignaciones por nacimiento, adopción, matrimonio, prenatal, hijo e hijo con discapacidad, además de la ayuda escolar anual.

Para pagos únicos, el beneficio por nacimiento se fijó en $68.750 para salarios de hasta $2.930.204, mientras que por adopción asciende a $205.000 y por matrimonio a $52.500. En cuanto a la asignación prenatal y por hijo, los montos se segmentan en tres tramos de ingresos, priorizando a los salarios más bajos.

En los casos de hijos con discapacidad, los valores son más elevados, alcanzando hasta $206.250 según el ingreso. En tanto, la ayuda escolar anual 2026 se mantiene sin tope de remuneración, con montos de $91.000 por hijo y $227.500 por hijo con discapacidad.

La actualización de las asignaciones familiares se da en un contexto de pérdida de poder adquisitivo y aumento del costo de vida. Si bien los nuevos montos representan un refuerzo para los ingresos familiares, su impacto dependerá de la evolución de la inflación en los próximos meses.

Préstamos y tarjetas de crédito

Por otra parte, el gobernador Passalacqua anunció una operatoria de alivio financiero para jubilados provinciales y municipales, así como para empleados activos. La medida, desarrollada junto al Banco Macro, permite cancelar préstamos y saldos de tarjetas de crédito mediante una tasa bonificada.

El beneficio alcanza a quienes registren deudas equivalentes al 50% de sus ingresos netos y estará vigente hasta el 23 de abril de 2026. Esta herramienta busca dar respuesta al encarecimiento del crédito y aliviar la carga financiera de las familias.

La iniciativa permite reorganizar compromisos económicos mediante condiciones favorables, facilitando la cancelación de deudas. Desde el Gobierno provincial señalaron que el objetivo es acompañar a los trabajadores con herramientas concretas que ayuden a sostener su economía en un contexto complejo.