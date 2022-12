La actividad de Mauricio Macri en su regreso de Qatar que incomoda al kirchnerismo

El expresidente de la Nación, Mauricio Macri, estuvo hoy en La Matanza, territorio kirchnerista, y aprovechó para, no solo hacer política, sino simular que jugaba a la pelota en un fútbol 5 en el que estuvieron exjugadores de Boca Juniors como José "Pepe" Basualdo, su ex funcionario nacional Federico D´Andreis, el candidato local Eduardo "Lalo" Creus y el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, entre otros.

El encuentro, que terminó en favor del equipo en el que participaba Macri, que jugó todo el partido y nunca pidió el cambio, tuvo también la bondad del equipo rival que no acertaba un tiro al arco, y cuando lo hizo casi le explota la pierna al arquero. El expresidente, evidentemente, sufría del desgaste de tantas horas de avión por eso se lo vio, en algunos pasajes, algo impreciso pero tuvo dos oportunidades clarísimas de gol y trabó a los defensores que iban por su banda.

En el diálogo previo, comentó las experiencias mundialistas, destacó el desempeño de los jugadores y aún se mostraba sorprendido por el afectuoso saludo que le dispensó la máxima autoridad de Qatar. "Tenía muchísimas ganas que ganáramos nosotros, hinchaba por nosotros como un argentino más", comentó,

No hizo ninguna alusión particular sobre la utilización que pretendió realizar el gobierno el día de la llegada de los campeones al país, y cuando Valenzuela y Creus le preguntaron si en algún momento pensó participar de alguna actividad con los jugadores, dijo que nunca se le ocurrió porque no correspondía. Él es presidente de la Fundación FIFA, pero los premios los entregan las Asociaciones de los diferentes países.

Luego del partido, que duró media hora, la delegación se bañó y se fue hasta el complejo multieventos ubicado en la Avenida Mosconi al 2200, justo en el límite de Ramos Mejía con San Justo, donde Creus había convocado a todos los referentes locales del PRO, inclusive algunos concejales con los que hoy mantienen algunas diferencias puntuales, algo que se notó nítidamente cuando se los mencionó entre los presentes.

Los únicos ausentes fueron el diputado nacional Alejandro Finochiaro, justo en la Cámara Baja por la sesión convocada, y Héctor "Toti" Flores, que tuvo un tema personal impostergable. Quien sí esperó la llegada de Macri y la comitiva fue Néstor Grindetti, el intendente de Lanús, precandidato a gobernador y vecino de la misma sección electoral, la Tercera.

Sin embargo, y a pesar de haber iniciado su campaña en vía pública con la foto del ex presidente, Grindetti no tuvo una presencia estelar ni fue presentado como candidato. Tampoco Valenzuela, quien sí se ve que tiene un vínculo más directo y está dispuesto a ayudarlo al referente local mucho más de los que algunos suponen.

El festejo de fin de año, como así fue presentado, estuvo a punto de no realizarse por una de las picardías típicas de los oficialismos del Gran Buenos Aires, que buscan pretextos para incidir en la decisión de los que ceden un lugar para una actividad política opositora.

En horas de la mañana, y sabiendo que Macri iba a estar ahí, las autoridades municipales clausuraron el local por una supuesta falta de habilitación y deuda impaga. A diferencia de otros, que en su lugar prefieren excusarse, el empresario hizo todo lo posible para que le levantaran la clausura y poder desarrollar la actividad planificada.

El gesto del expresidente, quien estuvo varias horas en La Matanza, sorprende porque Creus no es un PRO puro y derecho. Por lo pronto él se presenta como miembro de Juntos pero con su fuerza, Identidad Vecinal. En el salón, ante más de doscientas personas, Macri resaltó el triunfo mundialista como un ejemplo de "trabajo en equipo" y también reflexionó sobre los reclamos que escuchó estando en el mundial, fundamentalmente de argentinos que se quejaban por la situación del país.

En ningún momento insinuó sobre una posible candidatura. Ni durante el breve picado de fútbol, ni nadie tampoco hizo alguna insinuación. Pero que haya estado en La Matanza, a horas de volver a viajar pero para descansar en Villa La Angostura, no es un dato menor ni a nadie le pasó desapercibido.