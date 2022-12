Alberto Fernández explicó por qué no dicta el indulto a Milagro Sala

Este miércoles, el presidente Alberto Fernández dijo que la Constitución nacional le "prohíbe" dictar un indulto en favor de la dirigente social Milagro Sala. Y afirmó que tiene la "convicción" de que todo el proceso judicial alrededor de la dirigente jujeña "estuvo plagado de un tinte político inadmisible".

"Tengo la convicción de que todo el proceso estuvo plagado de un tinte político inadmisible. Me parece que la solución no pasa por un indulto mío porque la Constitución me lo prohíbe, por tratarse de una sentencia dictada por tribunales provinciales", dijo el presidente en declaraciones a Radio Con Vos.

Por su parte, aclaró que su "principal tarea" es "mantener la unidad" del Frente de Todos y dijo que el candidato presidencial de la coalición oficialista para el 2023 será el que "esté en mejores condiciones para competir".

"Si soy yo, seré yo y si es otro lo apoyaré encantando. La misión es garantizar que la Argentina no vuelva al pasado. Mi principal tarea es mantener la unidad del Frente de Todos y voy a trabajar en eso. Hay miradas distintas y hay que resolverlas a través de una PASO. Me voy a poner al frente de organizar esto porque soy el presidente del PJ y de la Nación y mi propósito es que la Argentina mire para el futuro y no para el pasado", dijo el mandatario.

Respecto a los festejos de la Selección argentina, por la obtención de la Copa del Mundo, Alberto Fernández dijo que no le asigna "ninguna trascendencia" al hecho de que la selección argentina de fútbol campeona del mundo no haya pasado ayer por la Casa de Gobierno.

"No le asigno ninguna trascendencia a que hayan venido o no a la Casa de Gobierno. En lo personal, si tuvo que ver con no mezclar el fútbol con la política, me encanta estar haciendo escuela", dijo el jefe de Estado.