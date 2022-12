Alberto Fernández defendió el feriado y "perdonó" el desplante de la Selección argentina

Este miércoles el presidente Alberto Fernández dialogó en Radio Con Vos y se refirió a la decisión de la Selección argentina de no ir a la Casa Rosada. En concreto, sostuvo que la explicación que le dieron fue que los jugadores estaban cansados y él la respeta. Por otro lado, defendió la decisión de decretar un feriado nacional para acompañar los festejos.

"La alegría que hubo en las calles el objetivo está cumplido. El operativo se desarrollo de acuerdo a lo que pidió la AFA", sostuvo el presidente haciendo referencia a las críticas que existieron respecto a la mala organización del operativo. Desde la AFA habían cuestionado al ministro de Seguridad Aníbal Fernández que luego disparó contra el presidente de la AFA Claudio Tapia.

Sobre el desplante de Lionel Messi y la Selección argentina, que no aceptaron ir a la Casa Rosada, dijo que entiende su decisión y que no le preocupa. "Hoy leí en un diario que soy el segundo presidente que no recibe al equipo campeón. Pero tiene que ver con la decisión que tomé de no mezclar la política con el fútbol. Porque cuando la política se mete en los clubes perjudica a los hinchas. Creo que para eso no está el presidente", esgrimió.

"A mi me dijeron que no podían venir a la Casa Rosada por el cansancio. Los homenajeados eran ellos. Ganaron la copa los que la jugaron", destacó.

"No hablé con nadie. Pero entiendo que son jugadores de fútbol y ganaron la Copa del Mundo. Vienen de 45 días de concentración. Lo que más quieren es estar con su gente. Lo único que yo quería era que vieran la alegría del pueblo. Hay que pensar en ellos", adhirió Alberto Fernández.

Además, trató de despejar las denuncias de "mufa" y remarcó que no hay otro presidente que haya visto ganar tanto a la Selección durante su mandato. "Debo ser el único presidente que no recibió al equipo campeón, pero creo ser el único presidente que su mandato ganó Copa América, Finalissima y Copa del Mundo", retrucó.

"La Selección no es mía ni del Frente de Todos. Tampoco de la oposición. Tenemos que entenderlo así. Es igual que el Papa. El Papa no es de nadie. Hay algo en nosotros que nos lleva a apropiarnos de cosas que son de todos. La Selección es de todos y todos le debemos gratitud y respeto", concluyó.

"No creo que este triunfo ayude a la gestión. Es una alegría para la gente y eso me pone feliz. Todas las especulaciones respecto a si tenía que recibirlo o no, no me importa. Yo los respeto y les agradezco e esfuerzo que hicieron y estar al sol saludando a la gente", finalizó.

El feriado para todo el país

Por otro lado el presidente se refirió a las críticas por el feriado nacional que decretó y dijo que no existe posibilidad de decretar "feriados parciales" para algún sector del país.

"No existen los feriados parciales. Ayer debe haber habido miles de rosarinos en el monumento a la bandera. ¿Por qué no tenían derecho a festejar? ¿Por qué un derecho para los que viven solo cerca del Obelisco?", sentenció.