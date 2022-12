El curioso análisis de Alberto Fernández sobre las personas que reciben una casa

Alberto Fernández participó de un acto en la provincia de San Luis, por la entrega de 300 casas en la localidad de Villa Mercedes. “No hay momento más lindo para un presidente que entregar una vivienda”, destacó. Y sostuvo que " a nadie que recibe una casa se le pregunta cómo piensa , porque nosotros tenemos que trabajar para los argentinos y las argentinas, piensen como piensen”.

Con este paquete de viviendas, el mandatario resaltó que el Gobierno nacional alcanzó la construcción de 70.000 hogares “a lo largo y ancho del país” desde que el Frente de Todos asumió el poder en diciembre de 2019. Y agregó: “Estamos construyeron 140 mil viviendas más en todos los rincones de la Patria, en ningún lado preguntamos quién gobierna”.

Acompañado por el gobernador puntano Alberto Rodríguez Saá, Fernández dijo que “cuando uno entrega una vivienda sabe que la está cambiando la vida a la gente. El sueño de todos es tener un techo propio, un lugar donde resguardarnos, donde nuestros hijos puedan crecer dignamente, con cocinas, cuartos y baños dignos, y con espacios verdes dignos”, consigna Noticias Argentinas.

El jefe de Estado, en ese sentido, destacó el rol del ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti, también presente: “Muchos me criticaron cuando en la campaña dije que iba a crear un ministerio de la Vivienda para que haya un ministro que solo piensa en la casa de los argentinos y las argentinas. Necesitábamos una persona que solo piense en ustedes, en los que están necesitando una casa para vivir dignamente”.

Con la presencia, además, de la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, oriunda de San Luis y ex funcionario de Rodríguez Saá, también le envió un palo a la oposición. “Algunos piensan que las viviendas son temas que debe resolver el mercado y con Alberto (Rodríguez Saá) sabemos que eso no es verdad porque algunas personas no pueden acceder a las condiciones que el mercado exige”, marcó.

Durante su discurso, Fernández también recordó a la integrante de la comitiva presidencial de 39 años que murió en un accidente de tránsito sobre ruta nacional 7, a la altura de la localidad cordobesa de Washington: "Ayer, camino a San Luis, tuvieron un accidente personas que venían a trabajar y organizar este acto, entre ellos, la sargento primera Yanina Larese, que ha fallecido. Recordémosla".