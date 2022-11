El urgente pedido de Tolosa Paz que perjudicará a algunos beneficiarios de planes sociales

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, confirmó hoy que le solicitó al juez federal Daniel Rafecas que "levante el secreto fiscal" para acceder a los datos de los beneficiarios del Potenciar Trabajo que presentan incompatibilidades para acceder a ese programa, en función de un análisis efectuado por la AFIP, y darlos "de baja en forma inmediata".

"Le estoy pidiendo al juez Daniel Rafecas que levante el secreto fiscal, que me otorgue la nómina completa de las incompatibilidades que la AFIP ya puso a disposición de la justicia. Esa información el Ministerio no la tiene y la necesita para analizar cada caso y dar de baja quien no cumpla con los requisitos. Lo haremos de forma inmediata", señaló Victoria Tolosa Paz en relación a la drástica medida solicitada a la justicia.

He solicitado al Juez que levante el secreto fiscal. Más de un millón de argentinas y argentinos necesitan recibir su Potenciar Trabajo y la sociedad toda exige que el Estado sea eficiente y no malgaste el dinero público. Abro hilo para explicarle a mis conciudadanos la situación — Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) November 29, 2022

En declaraciones formuladas esta mañana a la radio FM La Patriada, la ministra que también publicó esta información en su cuenta de la red social Twitter, precisó días atrás que sólo se detectaron irregularidades en el 0,3% de los beneficiarios que acceden al programa Potenciar Trabajo.

En un rueda de prensa realizada en Casa Rosada, la ministra brindó precisiones sobre datos difundidos por algunos medios de comunicación sobre un informe de la AFIP acerca de presuntas irregularidades en el uso del plan Potenciar Trabajo.

Tolosa Paz explicó en aquella oportunidad que su cartera investiga esta situación porque "más de un millón de argentinas y argentinos necesitan recibir su Potenciar Trabajo" y "la sociedad toda exige que el Estado sea eficiente y no malgaste el dinero público".

Tras el pedido de información que hizo el Ministerio de Desarrollo a la AFIP, no pudieron acceder a los nombres de quienes presentan incompatibilidades por el secreto fiscal. "No voy a permitir, dentro de mis deberes y atribuciones, que se siga demorando la búsqueda de la verdad. Por otra parte, el Potenciar Trabajo del mes de noviembre debe liquidarse para llegar en tiempo y forma a las personas que lo necesitan", aseguró Victoria Tolosa Paz. Asimismo, indicó que siempre se hace un "entrecruzamiento de datos" previo a la liquidación del plan.

"El Ministerio jamás había entrecruzado datos con el Banco Central porque jamás imaginamos que una persona con vulnerabilidad social iba a tener posibilidad de comprar en moneda extranjera", indicó. En este sentido, afirmó que en relación a los beneficiarios que tengan consumos en tarjetas de crédito y compren monedas extranjeras por "montos que no se ajusten a las condiciones de vulnerabilidad", serán suspendidos del programa.

"Una de las tareas que tenemos desde la política es poder transformar las necesidades de nuestro pueblo. Tenemos que tener la suficiente calma y sensibilidad", consideró. Por otro lado, Tolosa Paz indicó que recibió criticas argumentando que las bajas de beneficiarios "no son significativas". "Son significativas porque son correctas, y pude proceder porque el Banco Central me informó nominalmente el acceso al mercado de cambios. Desde mi primer día en esta función demostré con hechos que haré todo lo que esté a mi alcance para transparentar y perfeccionar los procedimientos del Estado. Encargué una auditoría interna, la revalidación de los beneficiarios del Potenciar Trabajo, y solicité al BCRA y AFIP los cruces de datos", concluyó.