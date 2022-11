El dato que desnuda la fractura entre La Cámpora y Alberto Fernández

La imagen no podría ser más explícita. Alberto Fernández y Máximo Kirchner, los dos titulares del Partido Justicialista -uno a nivel nacional y el otro en la provincia de Buenos Aires- estarán separados y siguen sin un canal de diálogo directo. Es que el Presidente mandó a avisar que no participará el próximo sábado del acto en el que el jefe de La Cámpora asumirá como presidente del PJ bonaerense.

Alberto Fernández decidió no participar de la actividad que se realizará con la presencia de Máximo Kirchner este sábado en la histórica Quinta de San Vicente, que fue la residencia de descanso del ex presidente Juan Domingo Perón. "Alberto es presidente del PJ nacional y es una actividad del PJ bonaerense. Los dirigentes más cercanos a Alberto forman parte de la mesa de provincia", explicaron desde el entorno del Presidente.

La asunción de Máximo Kirchner tendrá un condimento especial, ya que asumirá la responsabilidad dentro del PJ bonaerense, un puesto que generó batalla judicial y duros cruces dentro del Frente de Todos. El acto, que está previsto para las 11:00, pondrá fin a un año de tiras y aflojes con algunos intendentes que buscaban tomar el control del partido a nivel provincial.

El pasado 11 de octubre, el PJ bonaerense tuvo una cumbre liderada por el titular de La Cámpora donde se debatió la suspensión de las PASO, sin embargo, no hubo acuerdo. "Hay algunos compañeros a favor de la suspensión, otros que no, pero que es un tema a resolver", reconoció en aquel encuentro que convocó a Martín Insaurralde, Andrés "Cuervo" Larroque, Verónica Magario, Jorge Ferraresi y Mayra Mendoza, entre otros intendentes y funcionarios bonaerenses.

Si bien hace no mucho tiempo atrás la eliminación de las PASO parecía un hecho, esa voluntad chocó no solo contra la oposición, que busca dirimir así sus liderazgos, sino con diversos sectores del propio oficialismo. En primer lugar, el del presidente Alberto Fernández, quien calificó a las PASO como "un gran instrumento" en una de sus últimas entrevistas y no dio luz verde hasta el momento sobre su eliminación.

En paralelo, la mayoría de los sindicatos de la Central General del Trabajo (CGT), representados por los co-conductores Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (Estaciones de Servicio) lanzaron el pasado 17 de octubre su espacio político para competir por puestos en las candidaturas del 2023. Lo mismo hicieron organizaciones sociales de Los Cayetanos, encabezados por el Movimiento Evita, hoy cercanos a estos sectores del movimiento obrero, y con quienes se han mostrado juntos.